Emlak sektöründe çıkış için yabancıya e-vatandaşlık verilsin

Gayrimenkul sektöründe pazarlama, satış ve halkla ilişkiler alanında çalışan profesyoneller tek çatı altında buluşmak için Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği’ni (GAPAS) kurdu. Sektörün sorunlarını konuşup birlikte bu sorunlara kalıcı, yaratıcı çözümler sunabilmek amacıyla bir araya gelen dernek üyeleri pandemi sürecinde yaşanan sorunları masaya yatırdı. GAPAS üyeleri ilk toplantılarının ardından Covid-19 salgını nedeniyle satışları düşen gayrimenkul sektörünün yeniden canlandırılması ve satışların ivme kazanması için bir yol haritası çıkardılar. Yabancılara satışta “E-vatandaşlık” modelinin Türkiye gayrimenkul sektörü için bir çıkış yolu olabileceğini söyleyen GAPAS Başkanı İsmail ÖZCAN, bugünün dijital dünyasında, gayrimenkul yatırımını da online hale getirmek gerektiğinin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanabilmek için en az 250.000 dolarlık bir yatırım gerekirken “E-vatandaşlık” için farklı bir yatırım tutarı belirlenebileceğinin altını çizdi.

Gayrimenkul sektöründe birçok projede pazarlama ve satıĢ organizasyonu yapan, sıfır (yeni) ya da ikinci el gayrimenkullerin el değiĢtirmesini sağlayan sektörün deneyimli isimleri, yaĢadıkları sorunları tartıĢabilmek, bu sorunlara yeni çözümler bulabilmek ve yeni pazarlama teknikleri belirleyebilmek için Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği’ni (GAPAS) kurdu. Haziran ayı itibariyle dernekleĢme süreçlerini tamamlayan GAPAS’ın kurucu yönetim kurulu baĢkanlığını GMK Group Proje Yatırım A.ġ. icra kurulu üyesi Y. Mimar Ġsmail ÖZCAN, baĢkan yardımcılığını Ġlhan KAYA üstlenirken, Ġlkin KĠLERCĠ GÖNÜLCAN, Mehmet Ender AYDOĞDU ve Yunus Emre KALKAN üye, Fatih GÜNġAN, Emin GÜRSU ve Ender ERAT da yedek yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Derneğin ilk gündemi, Covid-19 nedeniyle düĢen konut satıĢlarının nasıl artırılabileceğine yönelik alternatif yol ve yöntemleri tartıĢmak oldu.

Bazı ülkelerin uygulamaya aldığı ‘E-vatandaĢlık’ modelinin, oldukça gerileyen yabancılara satıĢ konusunda, Türkiye gayrimenkul sektörü için bir çıkıĢ yolu olabileceğini söyleyen GAPAS Başkanı İsmail ÖZCAN, “Bugünün dijital dünyasında, gayrimenkul yatırımını da online hale getirmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaport alma hakkı kazanabilmek için en az 250.000 dolarlık bir yatırım gerekirken burada e-vatandaşlık için farklı bir yatırım tutarı belirlenebilir. Örneğin; 150.000 dolarlık bir yatırım tutarını banka transferiyle Türkiye’ye gönderen yatırımcıya, süreli ya da süresiz bir oturum izni turkiye.gov.tr üzerinden online ortamda hemen verilebilir, kendisine Türk bankalarında işlem serbestiyeti, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden şirket kurma hakkı hemen tanınabilir. “E-vatandaşlık” için güvenilir gayrimenkul yatırım enstrümanları olan gayrimenkul yatırım fonları, sertifikaları, GYO hisseleri adres gösterilebilir.” dedi.

2019 yılında yabancılara 45.500 adet konut satıldığını anımsatan ÖZCAN, daha geniĢ bir hedef yabancı müĢteri kitlesine hitap edebilecek e-vatandaĢlık yoluyla, geçen yıl yabancılara yapılan satıĢ adedinde bir konut satıĢı gerçekleĢtirilebilirse, yılda yaklaĢık 7 Milyar Dolarlık ek bir gelirin Türkiye’ye kazandırılabilmesinin mümkün olduğunu, söyledi. E-vatandaĢlık alanında öncü ülkelerden birisi olan Estonya’da, e-vatandaĢlık hakkı kazananların kurdukları Ģirketlerin 2019 yılında toplam 1 milyar Euro ciroya ulaĢtığına vurgu yapan ÖZCAN, Türkiye’nin çok hızlı bir Ģekilde e-vatandaĢlık programı oluĢturabileceğini, böyle bir çalıĢma için ilgili kurumlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) hakkında:

GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satıĢ süreçlerini iyileĢtirmeyi, bu alanda çalıĢan kiĢilerin kiĢisel geliĢimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kiĢiler için pazarlama, satıĢ/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danıĢma ve referans kuruluĢu olmayı hedefleyen bir topluluktur

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