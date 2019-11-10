Emlak vergisinde bu tarihi kaçırmayın

Gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ikinci taksidi için ödemelerin 30 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Geç ödemede aylık ceza işliyor. Bazı kişiler ise Emlak Vergisi'ni boşa ödüyor olabilir. Emlak Vergisi ile ilgili merak edilenleri Lüx Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran anlattı. Emlak değerlerinin 4 yılda bir takdir komisyonlarınca yeniden belirlendiğini belirten Başaran, "Son olarak 2017'de tespit edilen değerler, 2021'e kadar geçerli olacak. Ara yıllarda rakama yeniden değerleme oranı ekleniyor. Ortaya çıkan rakamın üzerine, belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlarda vergi büyükşehirde binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1 olarak uygulanıyor" dedi.

Yüzde 2 gecikme faizi

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamanın önemine de değinen Başaran, "Borç, belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebililir" dedi. Başaran ödenmeyen borç nedeniyle aylık yüzde 2 gecikme faizi alındığına dikkat çekerek, "Borcunuzu belirtilen tarihte ödeyin. Bu borçlar hesapta kaldıkça katlanarak artar ve birgün karşınıza çıkar" açıklamasında bulundu.

Muafiyet tanınan kesim

Yasalara göre Emlak Vergisi'nden bazı kişilerin muaf olduğunu belirten Evrim Kırmızıtaş Başaran, şunları söyledi: "Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, tek evi olup emekli maaşından başka geliri olmayanlar, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimler bu kapsamda değerlendiriliyor. Emlak Vergisi'nden muaf olabilmek için evin brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için de belediyeye başvurup 'vergi muafiyeti formu doldurup' başvuru yapmak gerekiyor. Bilmeyerek ödeyenler şu ana kadar ödediği son 5 yıllık vergiyi belediyelerden talep edebilir."

İndirimli ödeyin

Başaran, ayrıca yeni bina veya apartman dairelerinin vergi değerinin dörtte birinin (yüzde 25'i), inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren, 5 yıl süreyle muafiyetten yararlanabildiğini söyledi. Başaran, "Yani yeni bina alındıysa ve 100 lira vergi ödenecekse bu tutar 75 liraya düşer" diye konuştu.