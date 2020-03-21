En anlamlı mesaj Sevgili Hüseyin Bozdağ kardeşimiz iyi yemekten sonra iyi mesajlar konusunda da öne geçmeye başladı. İçinden geçtiğimiz zor günlerde bu güzel mesajları paylaşalım istedik. Önce kandil kutlaması yapmış Hüseyin… Herkesin kandilini biz de kutlayalım. Sonra; Çin’in İtalya’ya yolladığı tıbbi maske kolilerinin üzerini filozof Seneca’dan aktardığı şiiri aktarmış…

21 Mart 2020 Cumartesi 11:26