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En anlamlı mesaj

Sevgili Hüseyin Bozdağ kardeşimiz iyi yemekten sonra iyi mesajlar konusunda da öne geçmeye başladı. İçinden geçtiğimiz zor günlerde bu güzel mesajları paylaşalım istedik. Önce kandil kutlaması yapmış Hüseyin… Herkesin kandilini biz de kutlayalım. Sonra; Çin’in İtalya’ya yolladığı tıbbi maske kolilerinin üzerini filozof Seneca’dan aktardığı şiiri aktarmış…

En anlamlı mesaj
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Sevgili Hüseyin Bozdağ kardeşimiz iyi yemekten sonra iyi mesajlar konusunda da öne geçmeye başladı. İçinden geçtiğimiz zor günlerde bu güzel mesajları paylaşalım istedik. Önce kandil kutlaması yapmış Hüseyin… Herkesin kandilini biz de kutlayalım. Sonra; Çin’in İtalya’ya yolladığı tıbbi maske kolilerinin üzerini filozof Seneca’dan aktardığı şiiri aktarmış…

Bizler aynı denizin dalgaları, aynı ağacın yaprakları, aynı bahçenin çiçekleriyiz.

Daha sonra Japonya’nın Çin’e yolladığı kolilerdeki bir Budist şiirini aktarmış…

Farklı dağlara, nehirlere sahip olsak da aynı güneşi, ayı ve gökyüzünü paylaşıyoruz.

Sonra da sizim Nazımla tamamlamış…

Yok öyle.. umutları yitirip, karanlıklara savrulmak

Unutma ! aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak

Son olarak Nevruzu kutlamış…. Herkesin Nevruzu kutlu olsun…

İyi ki varsın Hüseyin… İyi ki varsınız…

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Hüseyin BozdağNevruzKandilNazım HikmetKorona
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