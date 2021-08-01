En arkadaş canlısı kent İzmir oldu

75 yılı aşkın süredir çocuklara arkadaşlığın önemini anlatan Thomas&Friends’in gerçekleştirdiği Dostluk Araştırması’na göre Türkiye’nin en arkadaş canlısı şehri İzmir oldu. Thomas&Friends, Türkiye’nin en arkadaş canlısı şehri İzmir’in; Thomas Tank Motoru’nun evi olan kurgusal ‘Sodor Adası’ ile ikiz şehir olduğunu duyuruyor.

Thomas&Friends, 30 Temmuz Uluslararası Dostluk Günü’ne özel Türkiye genelinde 2.000 yetişkinle Dostluk Araştırması’na imza attı. Şehirlerde yaşayan insanların samimiyetleriyle, nezaketleriyle, cesaretleriyle ve diğer insanlara olan bakış açılarıyla ilgili soruların yer aldığı araştırmada en arkadaş canlısı şehir İzmir seçildi. Antalya ve Diyarbakır, aynı puanla ikinci sırada yer alırken, Erzurum üçüncü şehir oldu.

Reverend W. Awdry tarafından kurgulanan Sodor Adası, dostluk çalışmasına dayanan ve 75 yılı aşkın bir süredir nesiller boyu ailelerin severek takip ettiği Thomas Tank Motoru hakkında hikayeler için önemli bir ortam oluşturuyor.

Araştıma sonucunda İzmir’in en üst sırada yer almasının nedeni olarak, duygularını birbirleriyle en rahat konuşan arkadaşlara ev sahipliği yapması ve arkadaşlarının duyguları hakkında konuşurken en iyi dinleyicilerinden biri olmaları ön plana çıkıyor. İzmir’de yaşayanlar, iş yerindeki bir pozisyon için arkadaşını tavsiye etme konusunda da diğer illere göre üst sıralarda yer alıyor.

Araştırmanın bir diğer sonucu olarak; Antalya’da yaşayanların desteğe ihtiyacı olan bir arkadaşına yardım etme olasılığı en yüksek kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Diyarbakır sakinleri ise, arkadaşlarını utanç verici bir durumdan kurtarmak konusunda üst sıralarda yer alıyor.

Thomas &Friends Dostluk Araştırması, birbirine en çok iltifat eden arkadaşların Bursa ve Konya’da olduğunu gösteriyor. Ankara'da yaşayanlar, arkadaşlarına yeni bir şeyler denemek için en çok ceserat verenler olurken; birbirlerine en sık tavsiye veren arkadaşların Gaziantep'te yaşayanlar olduğu öne çıkıyor.

Arkadaşlık temasını işleyen Thomas&Friends, her ülkeden seçilen en dost canlısı şehri; Thomas Tank Motoru’nun evi olarak kurgulanan Sodor Adası ile eşleştiriyor. Thomas&Friend’in arkadaşlık hikayelerinin yaşandığı Sodor Adası ile Türkiye’nin en arkadaş canlısı şehri İzmir ikiz oluyor.

Global olarak da gerçekleştirilen Thomas&Friend Dostluk Araştırması’nda İngiltere’nin en arkadaş canlısı şehri Oxford olurken, Yeni Zelanda’nın Auckland, Avustralya’nın Sidney, İtalya’nın Napoli, Yunanistan’ın Irakleion, Polonya'nın ise Kielce oldu.

Mattel Hakkında:

Mattel, kaliteli oyuncakların ve tüketici ürünlerinin tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış, sektörünün önde gelen, tüm çocuklar için global bir eğlence şirketidir. Mattel olarak; oyun yoluyla çocuklara ilham veren ürünleri ve onları eğlendiren, geliştiren yenilikçi deneyimleri yaratıyoruz. Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, Thomas & Arkadaşları® ve MEGA® gibi ikonik marka portföyümüzle birlikte; diğer popüler markalarımız için global şirketlerle yaptığımız lisans partnerliğimiz sayesinde tüketicilerimizle bağ kuruyoruz. Sunduğumuz ürünler arasında film ve televizyon içerikleri, oyun, müzik ve etkinlikler yer almaktadır. Mattel olarak 40 lokasyonda faaliyet göstermekte ve dünyanın önde gelen perakende ve teknoloji şirketleri ile iş birliği içinde 150'den fazla ülkede ürün satmaktayız.1945'teki kuruluşundan bu yana Mattel; çocukların dünyasını keşfetmek için ve çocukların maksimum potansiyellerine ulaşmalarını desteklemek için güvenilir bir ortak olmaktan gurur duyuyor. Daha fazla detay için www.mattel.com adresini ziyaret edebilirsiniz.