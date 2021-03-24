En çok Muğla'ya talep oldu

Pandemi ile doğaya özlem arttı!... Şehir yaşamı yerine doğa içerisinde sakin bir hayat sürmek isteyenlerin tercih ettiği yazlık bölgelerdeki arsalara talep arttı. Ocak 2019 ve Şubat 2020’yi kapsayan pandemi öncesi ile Mayıs 2020 ve Şubat 2021’i kapsayan pandemi sonrası dönem karşılaştırıldığında ise en çok talep gören il yüzde 114 oranında artışla Muğla oldu.

Doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkatleri çeken Antalya’da %109, eşsiz kıyıları ile kültürel mirasıyla her zaman ilgi odağı olan İzmir ve Mersin’de %103, tatil beldeleriyle öne çıkan Aydın’da ise %102 oranında artış gözlemlendi. Buna karşılık büyükşehirlerden İstanbul %79 ve Ankara %70 ile ortalama artışın altında kaldı.

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