Platformu üzerinden bu yıl en çok tercih edilen teknoloji ürünleri ve konsol oyunlarını derleyen Hepsiburada, teknoloji ve bilgisayar oyunu severler için en çok tercih edilen 10 teknoloji ürünü ile 5 konsol oyununu ve 2021’in son fırsatlarını paylaştı.

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, her yıl sabırsızlıkla beklenen alışveriş şenliği ‘Efsane Kasım’ ve ‘Efsane Cuma’ sonrası, 2021’e artık veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde, platformu üzerinden en çok satın alınan, bu yılın en çok tercih edilen teknoloji ürünleri ve konsol oyunlarını açıkladı.

Akıllı bileklik ve bluetooth kulaklık listenin başında

Hepsiburada’nın derlemesine göre, 2021’in ‘en çok tercih edilen’ teknoloji ürünleri ağırlıklı olarak akıllı bileklikler, bluetooth kulaklıklar, akıllı saatler, TV kutuları ve ses sistemleri oldu. Satın alınan ürünlere göre ‘Yılın en çok tercih edilem ilk 10 teknoloji ürünü’nün başında, ‘Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik’ yer aldı. Teknoloji alanında ‘en çok tercih edilen’ ikinci ve üçüncüsü ise sırasıyla ‘Samsung Galaxy Buds 2 Bluetooth Kulaklık’ ve ‘Anker Soundcore Life Q10 Bluetooth Kulaklık’ oldu.

Teknolojide bu ilk 3’ünü, Jbl Charge Essential Bluetooth Hoparlör, HONOR Band 6 Akıllı Bileklik, TaoTronics SoundLiberty 53 PRO Bluetooth Kulaklık, Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box, Huawei Watch GT2 Pro 46mm Akıllı Saat (Siyah), Haylou T15 Gaming Bluetooth 5.0 Kablosuz Kulaklık ve son olarak da Anker Rave Neo 50W Party Box izledi.

Konsol oyunları eğlenceyi eve taşıdı

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, pandemi nedeniyle zamanlarının çoğunu evlerinin güvenli ortamında geçirenlerin ve özellikle de gençlerin ‘eğlence’ anlamında en çok başvurdukları konsol ve bilgisayar oyunlarında da ‘yılın en çok tercih edilen 5’ini’ belirledi. Hepsiburada listesine göre, bitirmeye hazırlandığımız 2021 süresince platformu üzerinden en çok satın alınan konsol oyunlarının başında, EASports’un Sony PS4 için çıkardığı efsane futbol oyunu ‘FIFA ‘22’ yer aldı. Oyun severlerin vazgeçemedikleri ikinci konsol oyunu ise, grafik kalitesiyle bir filmi, macera kalitesiyle de ABD’nin ‘Vahşi Batısı’nın kovboylarını aratmayan ve yine bir Sony PS4 oyunu olan ‘Red Dead Redemption 2’ oldu. ‘Yeni Spiderman’ olmak isteyen Miles Morales adlı genç olarak New York’u kurtarma macerasına çıktığınız bu kez Sony PS5 oyunu olan ‘Spiderman Miles Morales’ de listede ‘en çok tercih edilen 3’üncü konsol oyunu’ olarak yerini aldı.

Hepsiburada’nın 2021’in ‘en çok tercih edilen ilk 5 konsol oyunu’ listesinde 4 ve 5’inci sıraları ise, zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennete geçen nefes kesen maceralara atıldığınız ve yine Sony PS5 için Ubisoft’un imzasını taşıyan ‘Far Cry 6 Yara Edition’ ve bu kez SEGA’nın PC’ler için geliştirdiği, 500 binden fazla gerçek oyuncuyla mücadele ettiğiniz bir başka futbol oyunu olan ‘Football Manager 2022’ tarafından paylaşıldı.

‘En sevilenler’e özel %50 indirim fırsatları

Hepsiburada, teknoloji ve oyun severlerin aradıklarını ve sunulan fırsatları rahatça bulabilmeleri için ‘Yılın En Sevilen Teknoloji Ürünleri’ne özel bir yönlendirme de hazırladı. Teknoloji ürünleri ve oyunlarda yılın son fırsatlarını kaçırmak istemeyenler,