En eski pastaneden haber var

İstanbul’un yaşayan en eski pastanesi olarak kent tarihinde iz bırakan çok özel bir mekan olan Baylan'daki önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Hikayesi 1923 yılında başlıyor, yani Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt. Baylan’ın ilk şubesi Beyoğlu'nda açılmış, bunu 1925 yılında Karaköy’de açılan şube takip etmiş. Üçüncü şube ise 1961’de Kadıköy’de hizmet vermeye başlamış. İlerleyen dönemlerde Beyoğlu ve Karaköy şubeleri kapanan Baylan, şu anda Kadıköy ve Bebek’te hizmet veriyor. Kadıköy Baylan herkesin bildiği gibi, 1961’den beri hep aynı yerde, aynı geleneksel lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Deniz kıyısında konumlanan Bebek Baylan ise geleneksel Baylan lezzetlerine ilave olarak zengin içecek ve yemek menüsüyle de misafirlerine boğaza nazır keyifli anlar yaşatıyor. Bebek Baylan, caddeye bakan girişteki ana pastane alanı dışında, denize manzaralı bölümü ile farklı konseptlere hitap eden üç kattan oluşuyor. Sürekli yeni konseptler geliştiren Baylan, misafirlerine birbirinden keyifli anlarında eşlik ediyor.

Mutfakta Baylan Var

İstanbul’un yaşayan en eski pastanesi olmanın verdiği sorumluluk elbette çok büyük…Marka günümüzde de yeniliklerini hem ürün hem de hizmet anlamında devam ettiriyor. Hali hazırdaki paket servise ilave olarak yeni uygulamaya alınan “Mutfakta Baylan Var” konsepti; sadece Baylan lezzetlerinin tadını kendi evinin konforunda çıkarmak isteyenler için değil aynı zamanda evinde misafirlerine Baylan’daki gibi bir sunum ve lezzetle sürpriz yapmak isteyenler tarafından da çok fazla tercih ediliyor.

Bu konseptin normal paket servise göre farkı; ürünleri yarı hazırlanmış bir şekilde paketleyerek ve talimat kartlarıyla birlikte sipariş veren kişiye gönderiliyor olması…Böylece İstanbul’un hangi semtinden sipariş verdiğinizin bir önemi kalmıyor. Ayrıca özel günlerde Baylan lezzetlerini ve ayrıcalıklarını yaşamak isteyenler, Baylan’ın catering hizmetinden de faydalanabiliyor.

Tarladan Sofraya

Baylan’ın menüsündeki tüm yemekler özenle hazırlanıyor. Bunun için tarladan misafirlerinin tabaklarına kadar uzanan tüm süreç dikkatle yürütülüyor. Seçilen yöresel ve doğal ürünler şefin elinin lezzetiyle buluşuyor. Sonrasında ise enfes lezzetler kusursuz sunumlarla misafirleriyle buluşuyor. Baylan için mutfaktan çıkan her ürünün ilk elden ve taptaze olarak sunulması çok önemli. Bu amaçla misafirlerinin Baylan lezzetini ve kalitesini evlerinde de yaşayabilmeleri için çeşitli ürünlerin satışı da gerçekleştiriliyor.