En güzel şelaleleri yazdı

Türkiye’nin doğal güzellikleri ile öne çıkan kentleri arasında ilk sırada yer alan kenti Ordu’nun bu özelliği kitaplaştı. Ordu Üniversitesi Sinema Televizyon ve Radyo Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet YIılmaz'dan Ordu’ya özel proje olarak çıkan kitapta şelaleler öne çıktı.

Prof. Yılmaz Şelaleler Şehri Ordu Projesi ile Ordu’nun onlarca güzel şelalesini kamuoyunun dikkatine sunuyor. Projeye öğrencilerinde destek verdiğini söyleyen Prof. Mehmet Yılmaz şunları söyledi:

“Bizler Ordu Üniversitesi Sinema Televizyon ve Radyo Bölümü olarak kenti tanıtmak için en önemli güzellikleri öne çıkardık. Bu nedenle Şelaleler Şehri Ordu Projesi’ni hayata geçirdik. Amacımız Ordu'yu tanıtarak marka şehir haline getirmek, ekonomisine ve turizmine katkıda bulunmak en önemlisi de oluşan olumsuz imajı ortadan kaldırmaktır.”

Ordu'nun güzellikleriyle öne çıkması amacıyla bir tema seçtiklerini bunun da şelaleler olduğunu anlatan Prof. Dr. Yılmaz, kent genelinde çok sayıda şelale olduğunu, bunların çoğunun bilinmediğini, bu proje sayesinde bu şelalelerinde daha fazla tanınacağını söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, projede ünlü isimlerinde yer alması için gayret edeceklerini kaydederek, bu konuda kendilerine fikir sunmak isteyen herkesin görüşlerine açık olduklarını ifade etti.

Projenin amacına daha hızlı ulaşması anlamında ilerleyen süreçte Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinde de desteğini isteyeceklerini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, Ordu'nun tanıtımı noktasında yüreği Ordu için çarpan herkesin desteğinden mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.