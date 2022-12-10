En iddialı projenın temeli atıldı

Folkart’ın İzmir’in yeni kent merkezindeki projesi; Türkiye’de lüksün, kalitenin, estetiğin yeni simgesi olacak NOVA’da, satış süreci başladı. Türkiye’nin en iddialı residence projesi FOLKART NOVA’nın, özenle süren zemin çalışmaları tamamlanırken, temeli atıldı. Projenin anahtar teslim tarihi, 2024 yıl sonu olarak belirlendi. Folkart VEGA’nın komşusu Folkart NOVA, yaklaşık 2 Milyar TL yatırım değerine sahip.

KULVARINDA EN İDDİALI PROJE

Türkiye’nin öncü gayrimenkul geliştirici şirketlerinden Folkart, İzmir Yeni Kent Merkezi’nde, yeni bir projeye daha imza atıyor. Folkart Vega projesinin hemen yanında bulunan arsada yükselecek yeni projenin adı, Folkart Nova.

Folkart’ın yeni projesi, Türkiye’nin en ihtişamlı ve en iddialı residence projesi olacak. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanan ve temeli atılan Folkart Nova’nın anahtar teslim tarihi ise 2024 yılı sonu olarak belirlendi.

2 MİLYAR TL’LİK YATIRIM DEĞERİ

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni projeyi şöyle özetledi:

“İzmir’de bugüne kadar imza attığımız 16 farklı projemize, Türkiye’nin en iddialı residence projesi olma özelliği ile bir yenisini daha ekliyoruz.

Yeni projemiz, İzmir’in simge yapılarından birisi olarak konumlanan Folkart Vega’nın yan komşusu. İzmir Yeni Kent Merkezi’nde ikonik, ihtişamlı bir yapı olarak yükselecek Folkart Nova, yaklaşık 2 milyar TL yatırım değerine sahip. İnşaatı süresince 1500 kişi çalışacak.”

İHTİŞAMLI SEMBOL

Akdeniz’in parlayan yıldızı İzmir’de yeni kent merkezi olarak belirlenen bölgenin Liman Arkası olarak belirtilen bölümünde yer alan Folkart Nova, ihtişamlı duruşu ile“En iyiyi arayanların adresi, lüksün yeni sembolü” olacak.

Butik ve özel proje, 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 dubleks, 4+1 olmak üzere; toplam 176 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. Folkart Nova’da, 3+1 ve üstü konutlar, balkonlar dahil 150 m² ile 196 m² alana sahip olacak.

İKONİK YAPI

Türkiye’nin en gözde kentlerinin başında gelen İzmir’de ayrıcalıklı yaşamın adresi Folkart Nova, farklı yüksekliklerde biten üç kulenin, ahenkle birleştiği 38 katlı ikonik bir yapı olacak. Kulelerin farklı açılarda birleşmesi, panoramik manzarayı koruyacak. Seçkinlik teması üzerine kurulu Folkart Nova’da binanın yüzeyi ise, karakteristik formu ve malzeme kalitesiyle her noktadan kendini gösterecek. Otomasyon sistemi ile akıllı ev özelliklerine sahip olacak Folkart Nova, şehir tasarımına getirilmiş bir farklılık olarak öne çıkacak.

YÜZÜ KENTE DÖNÜK

“Yüzü Şehre Dönük Bir Yaşam” olarak öne çıkan Folkart Nova’da, her noktadan nefes kesici bir deniz manzarası, açık hava keyfi getiren geniş teraslar, ileri düzeyde konfor sunan iç alan tasarımı, evinize birkaç adım mesafede sosyal olanaklar, alışveriş ve lezzet merkezlerine yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

Proje, zengin sosyal yaşamıyla, her geçen gün hızla değerlenen bir bölgede yaşamak için benzersiz bir fırsat sunuyor.

29 MİLYAR TL’LİK TOPLAM YATIRIM

Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul ve Folkart Country Urla projelerinde inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, satışa çıkarılan Folkart NOVA’nın da 2024 yılı sonunda bitirileceğini vurguladı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, Rönesans ve Tekfen ortaklığından satın alınan büyük alanda ise proje satış ofisi yapımı ve zemin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi ve şöyle konuştu:

“İzmir yeni kent merkezinde Türkiye’nin en büyük konut projelerinden birini yapacağımız dev çalışmamız ile birlikte, 2006 yılından bugüne dek gerçekleştirdiğimiz projelerimizin toplam yatırım değeri, tam 29 milyar TL’dir. Önümüzdeki süreçte, NOVA ve diğer yatırımlarımız sırasıyla devam edecektir.”

PROJE KÜNYESİ

Toplam Konut Adedi : 176 adet

Toplam İşyeri Adedi : 14 adet

Sosyal Alanlar : Açık Havuz, Kapalı Havuz, Fitness Salonu, Kütüphane, Lounge, Kapalı Otopark Kafe, Açık Oturma Alanı, Toplantı Odası – Ofis, Çocuk Oyun Odası, Buhar Odası, Sauna Spa, Pilates, Yoga Salonu, Oyun Odası, Revir Odası, Bisiklet Park Yeri, 24 Saat Güvenlik, Cep Sineması, Lobi ve Dinlenme Bölümleri, Kamera Güvenlik Sistemi, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, Otopark.