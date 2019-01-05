En soğuk il Erzurum, en sıcak il Şırnak oldu

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Geçen yılın en soğuk günü sıfırın altında 39,9 dereceyle Erzurum'un Çayırözü köyü, en sıcak günü ise 47,4 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Otomatik Gözlem Sistemlerinden alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde yılın en sıcak günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleşti.

Cizre'de 3 Temmuz 2018'de hava sıcaklığı 47,4 derece olarak ölçüldü. Cizre'nin ardından 47,3 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesi, 46,4 dereceyle Mardin Dargeçit Ilısu Baraj sahası en yüksek sıcaklık değerlerinin görüldüğü yerler olarak dikkati çekti.

Geçen yılın en soğuk günü ise 28 Ocak'ta yaşandı. Erzurum'un Çayırözü köyünde termometreler sıfırın altında 39,9 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise 2 Şubat'ta sıfırın altında 28,1 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kayıtlara geçti.

- Antalya'da yağış rekoru

Bu dönemde kaydedilen günlük toplam yağış miktarına bakıldığında Antalya'nın Kemer ilçesinde rekor kırıldı. 7 Aralık'ta Ovacık köyüne metrekareye 490,8 kilogram yağış düştü. Bu rakam aynı zamanda bugüne kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı olarak kaydedildi.

En yüksek kar kalınlıkları ise geçen yıl 17 Ocak'ta Erzurum'un Palandöken ilçesinde 214,2 santimetre ve 29 Aralık'ta Van'ın Bahçesaray ilçesinin Kirapit tepesinde 197 santimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl rüzgar en hızlı 24 Mart'ta Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı kayak merkezinde 167,7 kilometre hızla esti. Rüzgar hızı 29 Mart'ta Kayseri'nin Talas ilçesi Ali Dağı'nda 167,4 kilometre ve 23 Ocak'ta Eskişehir'in Mihalıççık-Çatalcık bölgesinde ise saatte 166,6 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan deniz suyu sıcaklıklarında ise en yüksek değer 20 Ağustos'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde 31,5 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, son 16 yılda yapılan yatırımlarla denizlerde, havalimanlarında ve bölgeyi temsil eden noktalarda kurulan toplam bin 792 Otomatik Gözlem Sistemlerinden alınan veriler hava tahmini, iklim çalışmaları ve çeşitli sektörler için meteorolojik ürünlere dönüştürülüyor.