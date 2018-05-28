En yaşanabilir 10 ilçeden 7'si İstanbul'da

Refah düzeyi, kültürel seviye, eğitim düzeyi gibi kategorilerdeki çeşitli parametrelere göre, bölgelerin yaşanabilirlik düzeylerini hesaplayan REIDIN Sosyoekonomik Derecelendirme çalışmasının 2017 sonuçlarına göre, kapsam dahilindeki 258 ilçe içinde A+ derecesine sahip ilk üç bölge sırasıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy oldu. Listenin ilk üçünde İstanbul ilçeleri yer alsa da Ankara'nın Çankaya ilçesi 7'nci, Muğla'nın Bodrum ilçesi ise 9'uncu sıradan ilk 10'a girerek, sosyoekonomik açıdan en yaşanabilir ilçeler arasında yer almayı başardı.

Beşiktaş zirveyi kaptırmıyor

2015 – 2017 dönem aralığında en yaşanabilir ilçelerin başında gelen İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, 2017'de de zirveyi kaptırmadı. Aynı dönem içinde yerini korumayı başaran bir diğer bölge de, 4'üncü sırada yer alan İstanbul'un Sarıyer ilçesi oldu. Çalışma sonuçları sıralama yönüyle değerlendirildiğinde ise, İstanbul ilçelerinden Kadıköy'ün Beyoğlu'nu geride bırakıp 2017'de ikinci sıraya yükseldiği görülüyor.

İlk 10'a giren diğer ilçeler ise, geçmiş yıllardaki derecelendirmeleriyle birlikte şöyle:

İl İlçe 2015 SED 2016 SED 2017 SED

Sıralama Derece Sıralama Derece Sıralama Derece

İstanbul Beşiktaş 1 A+ 1 A+ 1 A+

İstanbul Kadıköy 3 A+ 3 A+ 2 A+

İstanbul Beyoğlu 2 A+ 2 A+ 3 A+

İstanbul Sarıyer 4 A+ 4 A+ 4 A+

İstanbul Fatih 7 A+ 5 A+ 5 A+

İstanbul Bakırköy 6 A+ 7 A+ 6 A+

Ankara Çankaya 5 A+ 6 A+ 7 A+

İstanbul Ataşehir 10 A+ 10 A+ 8 A+

Muğla Bodrum 9 A+ 8 A+ 9 A+

İstanbul Şişli 8 A+ 9 A+ 10 A+

Yeni A+ mahalleler: İzmir'den Kültür mahallesi ve Tekirdağ'dan Hürriyet mahallesi

REIDIN, bu yıl itibarıyla ürettiği göstergelerin bölgesel kapsamını 1.202 mahalleden 1.255 mahalleye çıkardığını duyurmuştu. Bu genişleme paralelinde yeni eklenen 53 mahalle içinde A+ derecesine girmeyi başaran iki yeni mahalle bulunuyor: İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kültür mahallesi ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet mahallesi.

Mahalle bazında Bebek zirvede

2017 sosyoekonomik derecelendirme sonuçlarına göre, ilçe seviyesinde lider olan İstanbul'un, mahalle düzeyinde de liderliğini koruduğu dikkat çekiyor. 2016 sonuçlarına göre, 1.255 mahalle arasında ikinci sırada yer alan Bebek, 2017 yılında en yaşanabilir mahalleler arasında zirveye oturmuş durumda. Levazım, Akat, İstinye ve Arnavutköy mahalleleri ise Bebek ile birlikte ilk beşte konumlanan bölgeler olarak görülüyor.

Mahallelerin 2017 sosyoekonomik dereceleri incelendiğinde, en yüksek dağılıma sahip olan derecenin %15,9 ile B- olduğu görülüyor. Dağılımda en yüksek orana sahip diğer dereceler ise %14,5 ile B ve %14,2 ile C olarak dikkat çekiyor.

İlk 10'a giren diğer mahalleler, geçmiş yıllardaki derecelendirmeleriyle birlikte şu şekilde:

İl İlçe Mahalle 2015 SED 2016 SED 2017 SED

Sıralama Derece Sıralama Derece Sıralama Derece

İstanbul Beşiktaş Bebek 1 A+ 2 A+ 1 A+

İstanbul Beşiktaş Levazım 2 A+ 1 A+ 2 A+

İstanbul Beşiktaş Akat 7 A+ 5 A+ 3 A+

İstanbul Sarıyer İstinye 3 A+ 3 A+ 4 A+

İstanbul Beşiktaş Arnavutköy 4 A+ 7 A+ 5 A+

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme 9 A+ 4 A+ 6 A+

İstanbul Beşiktaş Levent 15 A+ 13 A+ 7 A+

İstanbul Sarıyer Baltalimanı 11 A+ 10 A+ 8 A+

İstanbul Sarıyer Emirgan 8 A+ 6 A+ 9 A+

İstanbul Bakırköy Ataköy 2-5-6 14 A+ 9 A+ 10 A+

Yaşanabilir yeni bir ilçe: Artvin Merkez

REIDIN'in bölgesel kapsamına yeni katılan şehirlerden olan Artvin'in Merkez ilçesi, metropol konumundaki İstanbul'un kimi ilçelerini geride bırakarak, yaşanabilirlik düzeyi görece yüksek bir bölge olarak öne çıktı. Artvin Merkez, her ne kadar B+ derecesine sahip olsa da, İstanbul'un yanı sıra başkent Ankara ve büyükşehir İzmir ilçelerinden bazılarını da geride bırakmış görünüyor.

Üç yıl içinde en hızlı yükselen ilçe: Küçükçekmece

2015 yılında B+ derecesi ile 46'ncı sırada yer alan İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi, 2017 yılında 18'inci sıraya yükselerek A+ derecesine ulaştı ve böylece yaşanabilirlik düzeyi en hızlı yükselen ilçe oldu. İlçelerin 2017'deki sosyoekonomik dereceleri incelendiğinde, en yüksek dağılıma sahip olan derecenin %17,4 ile B+ olduğu dikkat çekti. Dağılımda en yüksek orana sahip diğer dereceler ise %16,3 ile B ve %15,5 ile C+ olarak görülüyor.

REIDIN CEO'su Kerim Alain Bertrand, 2017 sosyoekonomik derecelendirme sonuçları hakkında şu yorumlarda bulundu: “Sosyoekonomik derecelendirme çalışmamızda refah düzeyi için konut satış ve kira değerlerini; yaşanabilirlik için nüfus, konut yoğunluğu, mağaza sayısı, raylı toplu taşıma sistemleri, sağlık kurumu sayıları, yaşam memnuniyeti verileri, hastanelerdeki 1000 kişiye düşen yatak sayısı, aile hekimi başına düşen nüfus, 112 istasyonu başına düşen nüfus, ambulans başına düşen nüfus, toplam suç miktarı, hane halkı sayısı, havadaki partiküler madde yoğunluğu (PM10) gibi kriterleri; kültürel düzey için ise eğitim durumuna göre nüfus, tarihi/turistik yer sayıları gibi birçok farklı kriter ve veri setini göz önünde bulunduruyoruz. Bölgelerin iç dinamikleri ölçeğinde, bu değişkenlerde gerçekleşen artış ya da azalışlar, bölgelerin sosyoekonomik derecesine ve sıralamasına doğrudan yansımaktadır. Bu kriterlerin tümünü büyük oranda karşılayan Beşiktaş ilçesinin yine listenin başında yer alması bu açıdan şaşırtıcı değil. Bu doğrultuda, Küçükçekmece ilçesinde göze çarpan hızlı yükselişi, Kanal İstanbul güzergahında yer almasına ve havaalanlarına bağlantı yollarına ve toplu ulaşım imkanlarına yakın olmasına bağlayabiliriz. Ayrıca, atıl durumdaki fabrikaların yer aldığı arazilerin markalı konut projeleriyle değerlendirilmeye başlanması ve buna bağlı olarak konut talebinin artarak yeni cazibe merkezleri oluşturmasının beklenmesi gibi nedenler de bu yükselişi tetiklemiş olabileceğini düşünmekteyiz.”

