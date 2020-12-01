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Ev alırken bunlara dikkat edin

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan ev satın almayı ya da kiralamayı düşünenlerin dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ev alırken bunlara dikkat edin

İzmir Depremi sonrasında gayrimenkul satışlarından yeni binaların tercih edilme oranı arttı. Ev sahibi olma hayali kuran insanlar özellikle İstanbul’da Gölcük Depremi’ni gören, malzeme kalitesi düşük binalardan uzak duruyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan ev satın almayı ya da kiralamayı düşünenlerin dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Fırsatçılara dikkat

İlan sitelerinde ya da afişlerde binanın yaşı yazıyor olsa da doğruluğundan emin olunması gerektiğine dikkat çeken Akdoğan, “Zaten internet sitelerinde ya da satıcının yanlış beyan verebildiğini birçok insan tahmin edebiliyor. Bu nedenle DASK Poliçesi de sorulabiliyor. Ancak DASK Poliçesi’nde de mülk ile ilgili tüm bilgiler beyana dayanıyor. Bu nedenle binanın yaşı, büyüklüğü, katı gibi durumlarda hata söz konusu olabilir. Özellikle depremden sonra bazı fırsatçıların bu hataları kasıtlı olarak yaptıkları ve ev alacak veya kiralayacak kişileri kandırmak için binayı yeni gösterdikleri anlaşıldı” dedi.

Nasıl öğrenilir?

Hakan Akdoğan, eski binaların dış cephe ve iç bölümlerine yapılan tadilatla yeni gibi gösterilebildiğini belirterek “Bu nedenle evin dış cephesine veya iç bölümlerine bakarak binanın yaşı ile ilgili yorum yapılmamalı” diye konuştu.

Akdoğan, binanın yaşını öğrenmek isteyenler ise şu önerilerde bulundu: “Binanın bulunduğu ilçe belediyesi veya tapu müdürlüğünden o binaya ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi sorgulanabilir. Bunun dışında yine belediyeden emlak beyan değerini gösteren belge talep edilerek bu belge üzerinde inşaatın bitiş tarihi öğrenilebilir. Tabi bu belgeler KVKK kapsamı gereği mülk sahibi tarafından talep edilmelidir. Bu yüzden ev alacak veya kiralayacak kişilerin evin sahibinden bu belgelerinden birini istemesi ve orada yazan inşaat bitiş tarihini dikkat etmeleri gerekir.”

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