Evde kal mutfakta yanındayız mesajı verdi

Cenk Bora tarafından temelleri atılan ve ikinci kuşak tarafından dünya markası olması için çaba safedilen GoldMaster virüs krizinde de attığı farklı adımlarla dikkat çekiyor. Dünyayı alarma geçiren ve küresel bir salgına dönüşen Covid-19 yüzünden eve kapanan herkese, salgının en riskli olduğu şu günlerde GoldMaster da “Evde Kal Türkiye! Biz yanınızdayız.” diyor.

Her anınızda yanınızda olmaya söz veren GoldMaster, dışarı çıkmanıza gerek kalmadan goldmaster.com.tr üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz, “evde geçireceğiniz zamanı kaliteli kılacak” birkaç ürününü size tavsiye ediyor…

Mutfakta yardımcınız bir şef kadar iyi...

Artık evinizin şefi olmak izin vaktiniz olduğuna göre işe GoldMaster Elenamax Mutfak Robotuna güvenerek işe başlayabilirsiniz. Beş fonksiyonu bir arada sunan Elenamax, doğrama, blender, mikser, dilimleme ve rendeleme özellikleri sayesinde sizin, yani şefinin işini bir hayli kolaylaştırıyor. Bin watt’lık yüksek motor gücü sayesinde yüksek performans sağlayan Elenamax, mutfakta dağınıklığı önleyen kompakt tasarımıyla olası karışıklıkların önüne geçiyor. Yeni nesil özellikleri sayesinde sessizce çalışan ürün, bir buçuk litrelik haznesiyle en sevdiğiniz yemekleri bolca hazırlamanızı sağlıyor.

Damlatmayan çaydanlık ile çay içmek lezzetli ve güvenli

Kültürümüzün en önemli parçalarından biri olan çay, evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde en özel keyfimize dönüşüyor. Hayatı kolaylaştırma felsefesiyle hareket eden GoldMaster, çay içme deneyimini özel kılmak amacıyla tasarladığı damlatma yapmayan Akasya Çay Makinesi ile çay severlere konforlu bir kullanım sunuyor. 2 bin 200 watt’lık yüksek performanslı gücü sayesinde çay veya sıcak su ihtiyacınızı çok kısa sürede karşılamanıza yardımcı olan ürün, ısıyı ideal sıcaklıkta tutarak zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Bir litrelik dem, 2 litrelik su ısıtıcı kapasitesi ile tek seferde yüksek miktarda çay demlemenizi veya su ısıtmanızı sağlayan Akasya, gizli rezistansı ve susuz çalışma koruması ile de güvenli bir kullanım sunuyor. Otomatik kapanma emniyet özelliği sayesinde çay keyfini güvenli kılan Akasya Çay Makinesi, 360 derece dönebilen tabanı ve kablosuz kullanım özelliği ile de hem kullanım kolaylığı hem düzenli bir görünüm sağlıyor.

Tüm toz ve kiri tek seferde süpürün

Bugünlerde hijyen her zamankinden çok daha önemli. Eskimiş, performansı düşmüş,süpürgelerinizi yenilemenin de tam zamanı! Tam da bu amaçla GoldMaster, Eva Elektrik Süpürgesini tavsiye ediyor.

800 watt’lık güçle desteklenen gelişmiş motoruyla helezonik hava akımı oluşturan cihaz, yüksek emiş gücü ile derinlemesine temizlik sağlıyor. Üç litrelik toz haznesi ile tek seferde tüm evi temizleme imkanı sunan Eva Elektrik Süpürgesi, ayrıca çift hepa filtre ile dışarıya çıkan havanın temizlenmesini sağlıyor, geliştirilmiş filtreleri sayesinde ise odadaki kırıntı, döküntü ve tozu hapsederek alerjiyi tetikleyen etkenleri azaltıyor.

Evinizdeki sağlıklı ortam için hijyenik bir yaşam alanı oluşturan GoldMaster Eva Elektrik Süpürgesinin diğer üstün özellikleri şöyle:

Cyclonic motor teknolojisi hazne içerisindeki hava akımını hızlandırarak haznedeki kirlerin ve havanın konik bir filtre ile ayrışmasını sağlar.

Motor hızı, emiş gücü ve sesi tek tuşla kontrol edilebilir.

Toz haznesi pratik tasarım ile tek elle çıkarılıp temizlenebilir.

Ek aparatlar sayesinde ulaşılması zor noktalarda temizlik imkanı sunar.

Kırılma ve kopmalara dayanıklı hortumu ile esnek ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.