Evde kalanlara indirimli pizza desteği

Güçlendirilmiş sağlık ve hijyen uygulamasıyla evlere serviste “Temassız Teslimat” dönemini başlatan “Mahallenizin Pizzacısı” Domino’s, lezzet tutkunlarına #EvdeKal diyerek tüm Büyük Boy pizzalarını 29,99 TL’ye sunuyor.

“Mahallenizin Pizzacısı” Domino’s, pizza severlere #EvdeKalın diyerek tüketicilerin hayatına değer katmaya devam ediyor. Güçlendirilmiş sağlık ve hijyen uygulamasıyla evlere serviste “Temassız Teslimat” dönemini başlatan marka, enfes lezzetlerini güvenle ulaştırarak pizza müdavimlerinin damak keyfini dilediğince sürdürmelerini sağlıyor.

Temassız Teslimat’la gelen enfes lezzetler

Domino’s, evlerinde kalan pizza severler için özel olarak hazırladığı tüm Büyük Boy pizzalarını 29,99 TL’lik indirimli fiyatla sunarak, lezzet tutkunlarının doyasıya pizza yemelerine olanak tanıyor.245 derecelik Domino’s fırınından çıkan ve el değmeden hazırlanan sıcacık, çıtır çıtır pizzalar, Temassız Teslimat ile evlere ulaşıyor. Pizza severler, dilediklerinde kapıda kartla ödeme, dilediklerinde ise online ödeme yaparak sıfır temas seçeneğiyle özgürce sipariş verebiliyor. Temassız Teslimat ile el değmeden kutulanan pizzalara güvenlik etiketi de eklenerek müşterilerin kutuyu açan ilk kişi olmaları garanti altına alınıyor.