Evden çalışma eğitimi veriyor

Bircom, evden çalışma sistemine geçen firmaların verimli çalışmaları ve kendi sektörlerinde başarılı olmalarına katkı sağlamak amacıyla “Webinar: Evden çalışma ile işiniz hız kesmeden devam etsin” adıyla online bir seminer düzenliyor. Çağrı merkezlerinin uzaktan yönetilmesine ilişkin önemli ipuçlarının vereceği seminerden online çalışmak isteyen her firma ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkisi görülmeye başlayan koronavirüs salgını, evden çalışma modelini bir kez daha gündeme taşıdı. Bu süreçte, birçok sektör gibi çağrı merkezleri de evlerinden çalışmak için harekete geçti. Bircom, evden çalışma sürecini iyi yönetmek isteyen çağrı merkezleri için ücretsiz bir online seminer vererek çalışanların evlerde kalmasını gerektiren bu süreçte firmalara destek sunuyor.

Video konferans, sesli konferans ve kurumsal kulaklık çözümleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle evden çalışma ortamına geçiş yapan şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayan Bircom, bu süreçte çağrı merkezlerini de unutmadı. 26 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek olan canlı webinar kapsamında, evden çalışma modelinde çağrı merkezi stratejilerinin nasıl kurgulanması gerektiği kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Yalnızca teknolojiler değil çalışan psikolojisi de ele alınacak

Bireylerin yanı sıra kurumsal hayat için de olağanüstü bir durumun yaşanmakta olduğunu hatırlatan Bircom CEO’su Can İlkan, bu belirsizlik sürecinin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini, bu kapsamda ücretsiz bir webinar vererek şirketleri sürece hazırlıklı hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Online seminerin 5 ana başlıkta sunulacağını ifade eden İlkan, “Birçok kurum, alınan tedbirler dolayısıyla evden çalışma kararı aldı. Kalabalık bir çalışan kadrosuyla görev yapan çağrı merkezlerinin de bu süreçte işleri kolay değil. Bu durumu göz önünde bulundurarak konusunda uzman Bircom profesyonelleri ile evden çalışmayı kolaylaştıran teknolojileri ele alacağız. Ancak bu sürecin çalışanlar ve şirketler üzerinde önemli etkileri var.Bu nedenle yalnızca gerekli teknolojileri değil, evden çalışmanın insan kaynakları boyutunu da ele alıyoruz. Çalışanların psikolojisi hatta beslenmeleri gibi çok yönlü bir webinar planladık” dedi.

Katılım ücretsiz

Katılımcıların webinara diledikleri ortamdan bağlanarak ücretsiz takip edebileceği seminerde; şirketlerin iş gücü kaybına uğramadan hizmetlerine devam etmesi, evden çalışma modelinde teknolojik altyapı, İK süreçleri, yeni beslenme düzeni ve psikolojik faktörler gibi kritik konular yer alacak. 26 Mart 2020 Perşembe günü, 11:00-11:50 saatleri arasında düzenlenecek olan seminer programına katılmak isteyenler online başvurabilir

Bircom hakkında:

1972 yılında kurulan Bircom, her büyüklükten ve her sektörden firmaya dünyaca ünlü markaların yanı sıra Xpeech, Callipso gibi kendi markalarıyla da yüksek kaliteli iletişim çözümleri sunmakta,

Sennheiser, KEF, Bluesound, NAD, Audioengine ve Astell&Kern gibi tümü kendi alanında teknoloji lideri olan şirketlerin Türkiye distribütörlüğünü yürütmektedir. Tüketici elektroniğinin önde gelen markalarının seçkin ürünlerini sunan Bircom;kulaklık, hoparlör, müzik çalar ve ses sistemleri kategorilerinde özenle seçtiği ürün koleksiyonunu genişletmeyi sürdürmektedir.

Pek çok küresel markanın ülke çapında dağıtım, lokalizasyon, eğitim, saha kurulum desteği, merkezi yönetim hizmetleri ve satış sonrası hizmetleri Bircom tarafından sunulmaktadır. Sektöründe öncü konumunda bulunan Bircom, kurumların bilişim ve telekom alanındaki ihtiyaçlarına en gelişmiş teknolojiler doğrultusunda en kapsamlı çözümleri, en yüksek müşteri memnuniyetiyle sunma anlayışına sahiptir. Bircom, ülke çapında daha yaygın ve geniş kapsamlı hizmet vermek hedefiyle çözüm ortakları ağını her geçen gün genişletmektedir.

Bilişim alanında da çalışmalar yürüten Bircom, en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin sıralandığı Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında listede 8 kez yer almaya başarısını göstermiştir. Bircom, yine Deloitte tarafından hazırlanan, Avrupa Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ‘En Hızlı Büyüyen Teknoloji Firmaları’ listelerine 2007, 2009 ve 2012 yıllarında girerek ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.