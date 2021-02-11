Evet kendi evinizi yapabilirsiniz

Türkiye’nin lider gazbeton üreticisi Türk Ytong, koronavirüs salgını sonrası müstakil evlere yönelen konut tüketicileri için hızlı inşa edilen güvenli bir yapı sistemi geliştirdi. Ytong Ev adı verilen sistem, kendi evini yapmak isteyenleri fikir aşamasından evin tamamlanmasına kadar her adımda destekleyen bir inşaat modeli sunuyor. Hayalindeki evi inşa etmek isteyenler Ytong Ev ile depreme dayanıklı, A sınıfı enerji verimliliğine sahip evlere 8 ila 10 haftada sahip olabilecek.

Ekonomi Gazeteciler Derneği(EGD) Buluşmaları kapsamında Türkiye'de Yapı ve İnşaat Sektörünün Değişimi; Yeni Yaşam Biçimlerinde Mekanların Dönüşümü başlıklı toplantı 10 Şubat 2021 Çarşamba akşamı online olarak zoom üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar ile Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak pandemi şartları ve deprem gerçeğine göre geliştirdikleri çözüm önerilerini gazetecilerle paylaşarak soruları yanıtladı.

Yapı malzemesi sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Türk Ytong, koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya çıkan müstakil ve bahçeli evlerde yaşama talebine çözüm üreten Ytong Ev adı verilen projesini hayata geçirdi. Kendi evini yapmak ya da yaptırmak isteyen herkesin faydalanabileceği, tüm inşaat adımlarını destekleyen ve hızlandıran bir inşaat modeli olan Ytong Ev, hayallerindeki evi yapmak isteyenler için büyük kolaylık sunuyor. Doğayla uyumlu bir yaşamı tercih edenler Ytong ürünleri ile oluşturulan, hızlı inşa edilebilen, depreme dayanıklı, A sınıfı enerji verimliliğine sahip Ytong Ev ile hayallerindeki eve kısa sürede ulaşabilecek..

Arsa satışları arttı

Pandemi döneminin önemli taleplerinden birinin de kalabalıktan uzak müstakil bir evde oturmak olduğu ortaya çıktı. Karantina aylarında evlere kapanan insanların en büyük özlemi açık hava ve bahçeli bir evde yaşamak oldu. Çok kısa bir sürede hem şehre yakın bölgelerde hem de büyükşehirlerin yakınındaki yazlık bölgelerdeki müstakil ev ve arsalarda satış patlaması yaşandı. Birçok insan arazi alıp kendi yapısını inşa etmeye yöneldi.

Hazır ev projeleri

Türk Ytong, bu eğilimi ve Mart 2020 tarihinden itibaren kendisine ulaşan başvuruları analiz ederek, Ytong’un Panel ürünleriyle inşa edilen ev yapım sistemini talebe cevap verecek şekilde tümüyle yeniledi. Kendi evini yapmak isteyenlerin güvenle oturabilecekleri, sağlıklı konutları kısa sürede inşa etmeleri için Ytong Ev projesini hayata geçirdi. Ytong Ev için farklı büyüklüklerde, kullanışlı, tek ve iki katlı ev modelleri hazırlandı. Crid Architects olarak Emre Engin ve Nergis Kahraman tarafından Türk Ytong için tasarlanan evler, ihtiyaca göre belli yönlerde büyüyebilen, yerel mimari ile uyumlu tasarımlar olarak ortaya konuldu. Evler, Deprem, Yangın, Isı Yalıtım ve Gürültü Yönetmeliklerine uygun olarak tasarlandı.

Ev yapmak kolaylaşacak

Ev inşa etmenin zorluklarını da analiz eden Türk Ytong, kendi evini inşa edenleri desteklemek için bir dizi hizmet sunuyor. Ytong Ev kataloğunda bulunan ev modellerinin mimari proje, statik, mekanik, elektrik ve akustik projelerini, uygulama detaylarını müşterilerine hazır ve ücretsiz sunuyor. Evlerin inşası için gereken Ytong ürünleri de montaja hazır biçimde teslim ediliyor. Tüm bu hizmetler, ev yapanların projelendirme maliyetinden ve zamandan tasarruf etmesine olanak sağlayarak inşaat sürecini hızlandırıyor.

İster kaba inşaat ister anahtar teslim

Türkiye’nin hemen her noktasına hizmet sunan Yetkili Ytong Uygulamacıları, temelden ruhsata kadar her adımda inşaat hizmet sunuyor. Ytong ayrıca, evlerin inşaası için hizmet sunan deneyimli yetkili uygulamacı ağı da kurdu. Ev yapmaya uygun bir arsası bulunan herkes evini isterse kendisi inşa edebilecek veya bir Yetkili Ytong Uygulamacıyla anlaşarak kaba inşaat ya da anahtar teslimi olarak evini yaptırabilecek.

Pandemide hızlı inşaat avantajı

Pandemi koşullarında kendi evini yapmak isteyenlerin inşaatını hızlı bir şekilde tamamlamak istediklerinin farkında olan Türk Ytong, Ytong Ev ile bu imkanı sunuyor. Deneyimli Ytong montaj ekipleri, 100 m²'lik bir evin kaba inşaatını ortalama 5 haftada, anahtar teslim inşaatı ise 8-10 haftada tamamlıyor.

Kendi evimi yapabilir miyim?

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar salgın hastalık döneminde Ytong kalitesinde evlerde yaşamak isteyenlerden çok fazla mesaj ve talep aldıklarını, Ytong Ev projesinin de bu talepler ve istekler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Hinginar, “Bize sürekli ‘Kendi evimi yapabilir miyim?’, ‘Ytong ürünlerini kullanabilmem için nasıl bir ev yapmalıyım?’ gibi soru ve talepler geliyordu. Pandemi döneminde en küçük arazi ya da arsası olanlar bu yerlere ev yapmak istediler. Bu talebe cevap verecek şekilde kendi içimizde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve Ytong paneller ile inşa edilen tek ve iki katlı konut yapım sistemimizi her yönüyle yeniledik. Mimarlarla iş birliği yaparak ülkemiz şartlarına uygun, güncel tasarım trendlerini yansıtan yeni ev modelleri tasarladık, müşterilerimize yapım hizmeti sunacak uygulamacı çözüm ortaklarımızı belirleyerek Ytong Ev projesini hayata geçirdik. Ytong Ev’i dönemsel talebe uygun bir proje olarak düşünmedik. Oluşan bu ortam, zaten var olan Ytong Ev sistemini geliştirmemiz için fırsat oldu. Dileyen herkes Ytong Ev projelerini ve Ytong ürünlerini bizden teslim alarak, depreme dayanıklı, sağlam, A sınıfı enerji verimliliğine sahip gerçek bir evi kısa sürede inşa edebilecek. ‘Evim yönetmeliklere uygun mu, ısıtma soğutma masrafım çok olur mu, projeyi kime çizdireyim, hangi malzemeleri seçmeliyim?’ diye düşünmeden inşaata başlayabilecek.” dedi.

Depreme dayanıklı konut dönüşümünü destekleyecek

Fethi Hinginar, Ytong Ev’in konuttaki dönüşüme destek olacağını belirterek “Ytong Ev projesiyle toplumda ortaya çıkan güncel bir talebi karşılarken, bir yandan da ülkemizin acil ihtiyacı olan, güvenli konut dönüşümüne katkı sunmayı amaçladık. Ytong Evlerin, ülkemizde depreme dayanıklı, enerji verimliliğini önceleyen güvenli konut dönüşümüne iyi bir model olacağını ve bu yöndeki çalışmalara katkı sundu.