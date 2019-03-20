Evinizi yenilerken tasarruf etmenin 10 yolu Dekopasaj’da

Yeni bir eve geçmeyi ya da evinizin dekorasyonunda değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Ev değiştirmeseniz de fazla eşyalarınızı kaldırıp yerine gerçekten ihtiyacınız olan birkaç şey almayı ya da varolanları tarzınızı yansıtacak aksesuarlarla tamamlamayı istediğinizi duyar gibiyiz.



Yapacağınız ufak bazı değişiklikler ve düzenlemeler, kuşkusuz yaşam alanınıza olduğu kadar hayatınızın bütününe de farklı bir renk ve heyecan getirecektir. Bunu gerçekleştirmek için yeterli bir bütçeniz olmadığını düşünüyorsanız, size, akılcı ve ekonomik bir alışveriş önerimiz var!



Bütçenizi Zorlamadan!



Sıfır bir mobilya alarak bütçenizi zorlamak yerine, ikinci el mobilya tercih ederek hem dilediğiniz pek çok ürüne ulaşabilir hem de tasarruf edebilirsiniz. Üstelik ikinci el mobilya ve ev aksesuarına ulaşmanın artık çok zahmetsiz bir yolu var. Türkiye'nin ilk ve tek ikinci el online mobilya pazarı Dekopasaj’da, 10 binden fazla ikinci el mobilya ve ev aksesuarı, orijinalinin yaklaşık yarı fiyatına satışa sunuluyor. Aradığınız tüm mobilya ve ev aksesuarı seçenekleri, en hızlı ve uygun fiyata adresinize ulaşırken, mobilya alışverişi de çok hesaplı ve keyifli bir hale dönüştürüyor. Böylece ev yenilemek ya da eşya değiştirmek, önemli bir mali yük olmaktan çıkıyor.



İkinci el mobilya ile neler yapabileceğinize ve hayalini kurduğunuz eve nasıl sahip olabileceğinize gelince… İşte Dekopasaj’ın size 10 güzel önerisi:



1. İkinci el mobilya sitesinden, fiyatları oldukça yüksek olan özel tasarım veya vintage ürünlere, çok uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz. Yaşanmışlıklar, bulunduğu mekana her zaman ruh ve sıcaklık katar.



2. Dönem mobilyaları, vintage ve retro mobilyalarla doğru şekilde yan yana getirildiğinde sıra dışı bir şıklık oluşturacaktır. Hayallerinize alan açın!



3. İkinci el ürünler arasından seçeceğiniz uygun fiyatlı bir kanepe, konsol, dresuar ya da yemek masasını, yeni başka parçalarla birleştirebilirsiniz. Pahalı ve ucuzu yan yana getirmek, dekorasyon bütçenizi düşürmenize yardımcı olacaktır.



4. Çok beğendiğiniz ve mutlaka sahip olmak istediğiniz ürünleri, mağaza stoklarında tükenmiş olsa da ikinci elde bulma şansınız var. Örneğin, Dekopasaj’da böyle pek çok ürüne rastlayabilirsiniz. Tarzınızdan ödün vermeyin!



5. Çok özel seyahatlerden alınmış, başka hiçbir yerde bulamayacağınız ürünleri ikinci elde bulabilirsiniz. Farklı coğrafyalara ait eşyalar ve aksesuarlar, size, evinize sıra dışı bir şıklık ve tarz yakalama fırsatını sunacaktır.



6. Tasarımını çok beğendiğiniz ikinci el ürünlerin, dilerseniz rengini değiştirebilir, çok küçük bir maliyetle evinize uyum sağlayacak bir görünüme kavuşturabilirsiniz.



7. İkinci el ürünler, elden geçirdiğiniz de yepyeni bir üründen çok daha güzel ve ideal olabilir. Sadece kumaşını yenileyerek sıfır bir kanepeye, kulplarını değiştireceğiniz eski kullanılmış bir komodin ile de yıllardır aradığınız ayakkabılığa sahip olabilirsiniz.



8. Fazla bir harcama yapmadan yenilediğiniz birkaç eşyanın yanında, bir köşesini farklı bir renge boyayarak evinizde sihirli bir dokunuş yapabilirsiniz.



9. Kullanmadığınız eşyalarınızı ikinci el mobilya pazarı Dekopasaj’da satışa çıkarıp onlardan bir gelir elde edebilirsiniz. Böylelikle başkalarının da aradığı eşyayı bulmasına yardımcı olacağınızı unutmayın!



10. İkinci eli tercih ederek, mobilya tüketiminin azalmasına ve geri dönüşüme katkıda bulunabilirsiniz.



Kısacası dilediğiniz gibi bir eve kavuşmak için çok fazla beklemenize gerek yok. Dekopasaj’daki binlerce seçenek arasından tarzınıza ve bütçenize en uygun mobilya ve aksesuarları seçip yeni hayatınıza “merhaba” diyebilirsiniz.