Finansevim yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İnsanlara faizsiz ev ve otomobil sahibi olmaları yolunda yenilikler sunan Finansevim, faizsiz yatırım sistemi Birikio'yu satın aldı.

Finansevim tarafından yapılan açıklamaya göre, faizsiz finans sistemi ile Türkiye'de yeni bir dönem başlatan Finansevim, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu sistemi ülke insanlarının hizmetine sunarak onların faiz ödemeden, kendi belirleyecekleri taksitlerle ev sahibi olmalarını sağladı.

2018 yılında sektöre dahil olan Finansevim, ilk çeyrek sonunda açtığı yeni şubeler ve bünyesine kattığı faizsiz yatırım sistemi Birikio'yu satın alarak genişleme ve marka büyümesi yolunda önemli bir adım attı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansevim Genel Müdürü Serdar Kolo, bundan sonra büyüyerek hem insanların yatırım sahibi olmalarını sağlayacaklarını hem de gayrimenkul sektörünü canlandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Sektöre baktığımızda konutta bir stok görülüyor. Finansevim olarak hem vatandaşlarımızın faiz ödemeden kendi belirleyecekleri imkanlarla ev sahibi olmaları hem de konut sektöründeki stokun erimesi için yapmış olduğumuz kampanyalarımızla sektörün hareketli kalmasını sağlamak ilk hedefimiz oldu." ifadelerini kullandı.



Kolo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018'in ilk ayında çıktığımız yolda tek bir düşüncemiz vardı. İnsanlarımızı faizsiz, kendi belirleyecekleri ödeme planına göre ev ve otomobil sahibi yapmaktı. Hükümetimizin faiz konusundaki hassasiyeti ortada. Her ne kadar son günlerde yapılan faiz indirimi sektörde ılımlı bir hava estirse de orta ve alt gelir grubundaki insanlarımızın da konut sahibi olabilmeleri için en büyük engellerden biri olan faizi tamamen yok ederek onlarında konut sahibi olmalarını sağladık.

Aynı zamanda emlak ve gayrimenkul sektörüne de yeni bir ivme kazandırarak sektörün hareketlenmesi yönünde faizsiz sistemlerimize her geçen gün yeni ihtiyaç paketleri ve faizsiz ödeme sistemleri ekleyerek, sektörün devamlılığı için elimizden geleni yapmaktayız. Bunu da açtığımız şubeler ve bünyemize dahil ettiğimiz faizsiz finans sistemi olan Birikio ile insanlarımıza ulaşarak sağlamaktayız."

Kolo, vatandaşların, Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde, mahallesinde ve hatta her sokağında karşılarına çıkacak olan Birikio birikim noktalarına giderek kendilerine uygun olan ihtiyaç paketini seçebileceklerini belirterek, "Her geçen gün büyüyerek ve daha fazla insana ulaşarak, sektöre ilk adımımızı Türkiye'nin dört bir yanında açtığımız şubelerimizle yapmıştık. İkinci adımımızı ise faizsiz yatırım sistemi olan Birikio'yu satın alarak gerçekleştirdik. Birikio Türkiye'nin her yerinde, açacağı birikim noktaları ile insanlarımıza birikim imkanı sağlayacaktır. Eğitimden, sağlığa, evlilikten, tatile ve hatta iş kurmaya kadar tüm ihtiyaçlarını Birikio ile sağlayacaklar." bilgisini verdi.