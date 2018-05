Gaye Donay'a başarı ödülü Sarıyer Belediyesi ve MEF Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde 1. Kadın Girişimcilere Destek Zirvesi düzenlendi. MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirilen ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, topluma rol model olmuş, ilham vermiş kadınlara teşvik ödülleri de verildi.Zirvede Gaye Donay, "Topluma Katkı Başarı Ödülü" nün sahibi oldu.

GAZETE EKONOMİ - G&Partner Reklam Danışmanlık Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve MAJİ Gallery & Decorist Kurucusu Gaye Donay da Türkiye‘de yaşanan “çocuk gelin” sorununa dikkat çekmek için yaptığı çalışmalarlao Topluma Katkı kategorisinde Başarı Ödülü aldı.



İş, siyaset, sivil toplum ve medya dünyasının önde gelen isimleri Sarıyer Belediyesi, MEF Üniversitesi, Daikin ve Hepsiburada.com’un katkıları ile Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’nde buluştu. Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi, Etkinlik Komitesi Başkanı Nil Yıldızalp ve YAPDER ile EGD Başkanı Celal Toprak’ın hoş geldin konuşmaları ile başladı. MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’nin destekçisi Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç ve çok sayıda davetlinin katıldığı zirve; düzenlenen törenle topluma rol model olmuş, ilham vermiş kadınları teşvik etmek üzere başarı ödülleri takdim edildi.



On parmağında on marifet



Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Spastik Çocuklar Vakfı Kurucu Üyesi, İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği Başkanı, G&Partner Reklam Danışmanlık Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

MAJİ Gallery & Decorist Mağaza ve MAJİ Luxury & Event Sanat Kültür Merkezi kurucusu Gaye Donay; kadınlarımıza ve gençlerimize ilham veren isimlerden biri olarak “Topluma Katkı” kategorisinde Başarı Ödülü’ne layık görüldü. On parmağında on marifet taşıyan ve sahip olduğu tüm yetenekleri toplumun yararına, gelişimine, değişimine yönelik kullanan Donay, bir İstanbul aşığı... Bu aşktan aldığı enerjiyi, İstanbul’un sahip olduğu değerleri, kültürü, geleneği gelecek nesillere doğru biçimde aktarmak yönünde kullanan Donay, 2011 yılında kurduğu İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği ile İstanbul kültürüne sahip çıktı.



Çocuk gelinlere dikkat çekerek farkındalık yarattı



Hayata geçirdiği birçok proje ile İstanbul’un gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmayı bir amaç olarak benimseyen Donay, ülkemizin yüz karası “çocuk gelin”lere dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya da imza attı. “Çocuk Gelin Yoktur! Çocuk Tecavüzü vardır!” adlı, yılın en değerli sosyal sorumluluk projesiyle topluma büyük fayda ve değer katan Donay, Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’nde “Topluma Katkı Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.



Kurumlara ve topluma değer katıyor.



Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Spastik Çocuklar Vakfı Kurucu Üyesi olan Donay, sahibi olduğu G&Partner Reklam Danışmanlık şirketiyle kurumlara, MAJİ Gallery & Decorist Mağaza ve MAJİ Luxury & Event Sanat Kültür Merkezi ile de İstanbul’a değer katmayı sürdürüyor.



