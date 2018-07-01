Gayrimenkul sektörü buluştu

ULI Türkiye (Urban Land Instutite), GKL (Gayrimenkul Kadın Liderler) Platformu ve GMTR (Gayrimenkul Türkiye) tarafından düzenlenen “Yaza Merhaba Partisi”, ULI ve GKL tanıtımı ve “Sanat ve Gayrimenkul: Etki ve Etkileşimler” paneli ile başladı. Yoğun ilgi gören etkinlik, ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal, Krea Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, Ferko Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten, Arya Yatırım Platformu ve Casa Dell’Arte’nin Kurucusu Ahu Serter gibi sektörün önde gelen isimlerini ağırladı.

Açılış bölümünde, ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal’ın açış konuşmasından sonra, ULI Young Leaders Eşbaşkanı Kemal Çetin, ULI NEXT Grubu Eşbaşkanları Didem Erendil ve Hakan Malak, Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu İcra Kurulu Üyesi Buket Hayretçi ve ULI Gayrimenkul Yönetimi İlgi Grubu’ndan Merter Gürgün gruplarının çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal sözlerine toplantıya evsahipliği yapan Ferko Signature Assembly’e misafirperverlikleri için teşekkür ederek başladı. Baysal, gayrimenkul sektörünü amacı arazi kullanımı, gayrimenkul, kentleşme ve sürdürülebilirlik alanında sorumlu bir şekilde önderlik yaparak çevreyi bir bütün olarak zenginleştirmek olan ULI Türkiye üyesi olmaya çağırdı. Gayrimenkul sektörünü geliştirmek adına çok sayıda komite oluşturduklarını ifade eden Zafer Baysal, “ Gayrimenkul sektörüne giriş kuralları, kurumsallaşma, sertifikasyon, gayrimenkul sektörü standartları ve tanımları, gayrimenkul sektörünün etik kuralları bir hukuk platformu kat mülkiyeti, gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul finansı ve sigortalama, gayrimenkul ihtisas maddeleri, yeni teknolojiden yola çıkarak yeni gelişmeleri karşılayacak hukuk alt yapısı, istatistik, veri toplama ve veri merkezi, kent gelişimi, imar, planlama, kentsel dönüşüm, afet önlemleri ve yönetimi, vergi ve teşvikler yabancı yatırımları konuları üzerinde çalışmaktayız. Sektörümüzün tüm paydaşlarını destek vermeleri üzere aramızda görmek istiyoruz.”dedi.

Konuşmaların ardından Krea Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal’ın moderatörlüğünde Ferko Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten ve Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter’in konuşmacı olarak yeraldığı ‘Sanat ve Gayrimenkul: Etki ve Etkileşimler’ Paneli yapıldı.

“Gayrimenkulü hep metrekare olarak düşünüyoruz ama gayrimenkul metrekarenin çok ötesinde bir yere doğru gidiyor.”

Sanat ve gayrimenkul konusunun bir arada işlendiğine dikkat çeken Hakan Kodal, Dünya’da da bu anlayışa doğru yol alındığını belirtti. Kodal, yapımı 2013 yılında başlayan, Karaköy’e ortalama 3dk mesafede bulunan ve Tophane ile Beyoğlu’nun arasına inşaa edilen Tomtom Design projesine değindi. Projenin Galata Port’ta bulunan İstanbul Modern Müzesi’nin yakınında olması ve bölgenin eski dokusunu koruyarak yapılaşması dolayısıyla bir sanat ve tasarım projesi olduğuna dikkat çeken Kodal, “Tomtom Garden, önümüzdeki dönemde bir tasarım mahallesi olan sanat merkezi haline gelecek” dedi. Projedeki amaçlarının sanatçıların da desteğini alarak sürdürülebilir bir proje yaratmak olduğunu belirten Kodal, “Bir etkinlik programı hazırlayarak bunları temalara taşıdık. Tasarım Tomtom Sokak’ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Web sitemizin, yüzde 81’i kadınlarımızdan oluşan çok sayıda takipçisi var” dedi.

İstanbul Modern Müzesi dışında da müzeler inşa etmeliyiz

Son on yılda mesleğiyle sanatı birleştirdiğini söyleyen Ferit Meriçten, 34 yıldan bu yana koleksiyoner olduğunu söyledi. Assembly’de bir katta 1200m2 sergi alanı hazırladıklarını ve Eylül sonunda açılacağını söyleyen Meriçten, sanata olan merakı sayesinde yurtdışından birçok dost da edindiği belirtti ve şöyle devam etti: “Sanat aynı zamanda turizmin de bir kolu. Ülkemize yılda 40-50 milyon turist çekmekten bahsediyorsak; İstanbul Modern Müzesi dışında da müzeler inşa etmeliyiz. Bizde maalesef tersine galeriler kapanıyor.” dedi. Yapının, mimarinin en önemli kollarından biri olduğunu belirten Ferit Meriçten, “Fransız mimar Jean, ‘Nouvel mimari gözle görülen şiirdir.’ der. Çünkü iyi yapılmış bir binayı ben seyrediyorum, detaylarına kadar bakıyorum ve bir haz veriyor. Bu sanatı özümsemektir. Benim yapıyı ve inşayı mimariyle birleştirme fikrim oradan doğdu, daha iyisini de yapacağıma inanıyorum.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

“Markanız mı sizi yaratır yoksa siz mi markanızı yaratırsınız?”

Sanatçı bir aileden geldiğini, babasının koleksiyoner olduğunu söyleyen Ahu Serter, çocuklarına da para puldan ziyade sanatla alakalı bir şeyler bırakmak gayesini taşıdığını söyledi. Türkiye’de otomotiv sektöründe hizmet veren şirketinde çalışırken, Paris’te koleksiyonerlerin katıldığı bir sunumda, “Sanat için ne yaptınız?” sorusuna, “Sanat ailem için ne yaptı?” cevabını vermesiyle birlikte daha sonra yaptığı işlerin hikayesini yazdığını belirten Serter, sanatla ilgili olmanın iş dünyasında ve ailenin sosyolojik gelişimine çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Serter, sanatın kendisine ilham verdiğini, otomotiv ve finans dünyası dışında sanatla yarattığı güzel bir dünyası olduğunu ifade etti. Sanata olan merakı ile birlikte Lizbon’da Casa Dell’Arte isimli ilk sanat otelini kurduğunu, buraya yabancı ve Türk birçok sanatçının tablolarını koyduklarını ve çok güzel tepkiler aldıklarını söyleyen Serter, buradan hareketle Bodrum Torbalı’da açtığı Casa Dell’Arte’nin bulunduğu bölgeye de katkı sağlayarak, bölgeyi geliştirdiğini belirtti.

ULI Hakkında:

Amacı arazi kullanımı, gayrimenkul, kentleşme ve sürdürülebilirlik alanında sorumlu bir şekilde önderlik yaparak çevreyi bir bütün olarak zenginleştirmek olan ULI, kar amacı gütmeyen bir araştırma ve eğitim kuruluşu olarak 1936 yılında kurulmuş olup en iyi ve sürdürülebilir arazi kullanım ve yerleşim siyasetlerini ve uygulamalarını desteklemektedir. Dünya çapında özel sektörde ve kamu sektöründe imar işlerine ilişkin alanları temsil eden 30.000’den fazla üyesiyle ULI, sektörün en önde gelen, fikir, bilgi ve deneyim değiş tokuşu gerçekleştirilen, alanlar arası forumu statüsüyle, üyelerinin paylaşma, yol gösterme ve sorun çözme yoluyla geliştikleri bir düşünce üretme merkezidir.