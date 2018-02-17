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Gebze'den bir lezzet durağı

Hyatt Hotels’in Türkiye’deki ev konseptli ilk oteli Hyatt House Gebze’nin yetenekli şeflerinin hazırladığı özel öğle yemeği menüsü ile çalışmaya lezzetli bir ara verin...

Gebze'den bir lezzet durağı

Uzun dönem konaklama ile ev konseptini yansıtmanın yanı sıra otel konforunda ev keyfini yaşamak isteyenlerin, özellikle şirketlerin ve özel üniversite öğrencilerinin beklentilerine yanıt veren Hyatt House Gebze, ev konforundan sonra şimdi de ev yemeği tadında öğle menüsü sunuyor.
 
Hyatt House Gebze; günün çorbası, başlangıçlar ve atıştırmalıklar, salata ve makarna çeşitlerinin yanında balık, et ve tavuk seçeneklerinin yer aldığı ana yemeklerden oluşan öğle yemeği menüsünü tatmak isteyenleri sıcak ve misafirperver ortamında bekliyor.

Hyatt Hotels Corporation Hakkında
Merkezi Chicago’da bulunan Hyatt Hotels Corporation, misafirlerini ağırlamakta gösterdiği üstün başarı ile haklı bir gurura sahip, dünyanın önde gelen otel şirketlerinden biridir. 45 ülkede, binden fazla Hyatt personeli, hergün otantik misafirperlik göstererek ağırladıkları misafirlerinin hayatlarında fark yaratmaktadır. Şirket,  Hyatt®, Park Hyatt®, Andaz™, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt Place® ve Hyatt Summerfield Suites™markaları altında 380’den fazla otel ve tatil beldesini işletmekte, isim hakkı işletmeciliği yapmakta veya yönetmektedir. 5 kıtada yatırımlar devam etmektedir. Ayrıca, Hyatt Hotel Corporation bağlı ortaklığı, Hyatt Vacation Ownership, Inc., Hyatt Vacation Club® ve Hyatt Residence Club® markaları altında devre mülk sahipliği ve işletmeciliği yapmaktadır. 01 Eylül 2014 tarihi itibarıyla şirket portfolyosunda toplam 534 otel bulunmaktadır.  Daha fazla bilgi için www.hyatt.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
 

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HyaathousegebzeHyatthouse
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