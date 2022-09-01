Gelecek Tarımda dediler çok önemli bir projeye imza attılar

Türkiye'nin bir belediye öncülüğünde açılan ilk Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olan “Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ve Ekolojik Yaşam Çiftliği’nde çalışmalar tam süratle devam ederken projenin mimarı olan Eyüpsultan Belediyesi bu iki projeye dair gelinen noktayı düzenlediği toplantı ile basın mensupları ve iş insanları ile paylaştı. Yürüttükleri projenin günümüz ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, projenin aynı zamanda büyük bir veri merkezi olacağını da dikkat çekti.



Köken; “Üniversiteler, araştırma kurumları burada çalışma yapabilirler. Susuz tarıma nasıl ulaşılabileceği ile ilgili veriler buradan daha rahat elde edilebilir. Öte yandan dünyada kim bu alanda iyi durumda ise onların da buraya gelip projeye destek olabileceğine ve üstelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunabileceğimizi de düşünüyorum” dedi.



Basın mensuplarıyla birlikte Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ekolojik Yaşam Çiftliği’ni gezen Köken gezi esnasında şu bilgileri paylaştı; “Bu merkezle kendini geliştirmeye çalışan gençleri yakalamak ve bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu işe, “İstanbul’da bu iş nasıl yapılabilir”i, kısıtlı imkanlarla nelerin ortaya çıkabileceğini göstermek için başladık. Gelecek toprakta ve buradan çıkacak ürünlerde. Biz topraktan çıkana muhtacız ve bunu doğru kullanmak zorundayız. Tarım milli bir meseledir. Yeni neslin tarımla ilgili gelecekte çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Siz değerli basın mensupları bugün buraya geldiniz eve umutlarla gideceksiniz. Umut, güven ve inanç bir aradaysa ortaya güzel şeylerin çıkacağına inanıyoruz.”



Türkiye'de bir ilk

İstanbul'daki tarım alanların da katma değeri artırmak, teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar yapmak, Türkiye'nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaları geliştirmek, tarım sektöründe bilgi yoğunluğu yüksek hizmet ve mal üretimini sağlamak amacıyla tasarlanan proje kapsamında çiftçilere yönelik Tarım 4.0 azaltılmış toprak işleme ve kompost eğitim çalışmaları, Tarım 4.0 ve veri temelli uygulama eğitimleri, kentsel tarım ve permakültür eğitimleri ile girişimcilik eğitimleri ve mentorluk desteği verilecek.



“Bu iş ayağa çizme giyip araziye çıkmadan olmuyor”

Yaşadığımız şehirde bizleri ilgilendiren her konunun belediyelerin gündemini oluşturduğunu söyleyen Köken, “İstanbul’un 39 ilçesinde köyü olan 7-8 ilçeden biriyiz. Yedi tane köyümüz var ve bu köylerde hayvancılık ve tarım var. Bizde bu işlerle uğraşan arkadaşlara destek vermeliyiz dedik ve tarım çalıştayları yaptık. Bugünkü sel felaketlerinin ekolojik sistemin bozulmasıyla ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Yediklerimizin başımıza farklı işler açacağını ve ilaçlara mahkûm bırakacağını biliyoruz. Tüm bunların kökü yediklerimizden yani topraktan geliyor. Toprağın suçu yok. Biz ne yaparsak karşılığını veriyor. Bu sebeple toprakla barışmamız lazım. Gıda ile ilgili ne yapacağımıza toprakla barıştıktan sonra karar vermemiz gerekiyor. Bizde kendi bünyemizde neler yapabiliriz diye düşündük ve Uludağ’da bir ekolojik sistem uygulaması gördük. Ardından kendi bölgemizde de yapmak için harekete geçtik. Ayrıca Tarım 4.0 ile ilgili kalkınma projesi kapsamında Valilik, Sanayi Bakanlığı ve Kadir Has Üniversitesi ile ortak proje geliştirdik. Buradaki konumuz ise tarımdaki yenilikleri ve gelişmeleri çiftçi ile nasıl buluşturabiliriz konusuydu. Köylerde yeni tarım politikalarında umut vadeden gelişmeler var. Tarımla ilgili herkesin sigortalı olmasından yanayım. Bir kişi köyde yaşıyor ise bu kişiye ekstra gelir sağlanmalı. Bu önümüzdeki dönemi kurtaracak bir yatırımdır. Tarımda dışa bağımlılığı kaldırıp kendi iç dünyamıza ciddi yatırımlar yapabilecek, kendi vatandaşına yetebilecek bunun haricinde de yurt dışına ürün satabilecek güçte bir ülkeyiz. Lüks şatolarda tarım edebiyatı ve eğitimi yapılmaz. Bu iş ayağa çizme giyip araziye çıkmadan olmuyor” diye konuştu.



Tarım 4.0 Uygulamaları Alanında Yüzlerce Çiftçiye ve Gence Eğitim ve Mentorluk Desteği Verilecek!

Proje kapsamında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde ilk aşama da 1000 m’lik kapalı alanda kurulan Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülecek olan araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında toplamda, 100 gence Tarım 4.0 ve Yeni Nesil Girişimcilik Programında 384 saatlik Girişimcilik Eğitimleri ve Mentorluk Desteği verilecek. Projenin örnek uygulama alanlarında, 200 çiftçiye yönelik olarak Tarım 4.0 Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost Eğitimleri ve 250 kişiye Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimleri verilecek.



Proje Künyesi

Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Proje Adı: Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje Lider Kurum: Eyüpsultan Belediyesi

Proje Ortakları: Kadir Has Üniversitesi

Proje Başlangıç Tarihi / Süresi: 15 Şubat 2022 / 18 ay

Projenin Hayata Geçtiği Yer: Projenin, araştırma ve eğitim faaliyetleri Göktürk mahallesinde açılan Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, uygulamalı eğitimler ise seçilecek pilot proje alanlarında gerçekleşecektir.