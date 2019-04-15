Gelecek yıllarda su, altından daha değerli olacak

Türkiye’de çevre koruma alanındaki önemli isimlerden biri olan bilim insanı, yazar Prof. Dr. Orhan Kural, Interclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Konferansı’nda, herkese daha azla yaşama ve israftan vazgeçme tavsiyesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler’e kayıtlı 193 ülkenin hepsine gittiğini ve Fidel Castro’dan Kraliçe Elizabeth’e kadar dünyanın önde gelen lider ve isimleri bir araya geldiğinden bahseden Prof. Dr. Orhan Kural, gelecek yıllarda suyun altından daha değerli olacağının altını çizdi ve çevre gününde okunan şiirlerle çevrenin kurtulmayacağını kaydetti.1 adet pilin, 1 ton suyu kirlettiğini, lavabolara dökülen atık yağların yüzlerce balığın yaşam alanını yok ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Kural, “Duş alırken saatlerce suyun altında kalmayın. Bulaşıkları biriktirip bulaşık makinesinde yıkayın. En çok tüketiminin yapıldığı yer sifonlar. Sifonları dikkatli kullanalım.” diye konuştu.İstanbul’da günde 3 milyon, Türkiye’de 6 milyon ekmeğin çöpe gittiğini ifade eden Prof. Kural, “İnandırıcı olmak için önce kendiniz yapmalısınız. Bugün 10 ayakkabıya ne gerek var? 2 ayakkabı yeter. Şu an evimi müze yaptım ve ben küçük bir oda yaşıyorum. Büyük büyük evlere gerek yok. Dünyada insanlar artık karavanlarda yaşamaya başladı.” diye konuştu.“Tabağınızda yemek bırakmayın. Tabakta yemek bırakmak haramdır.” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Orhan Kural, “Açık büfeden alınan yiyeceklerle bir de masada açık büfe yapılıyor. Parasını verdiniz diye israf etmemelisiniz.” uyarısında bulundu.Dünya İçin İyi Bir şey Yap, adlı kitabının bugün Farsça’dan Urduca’ya, Rusça’dan Japonca’ya kadar birçok dile çevrildiğini belirten Kural, kitabının Ukrayna’da ise ders kitabı olarak kabul edildiğini ve okullarda okutulduğunu da sözlerine ekledi.Prof. Dr. Kural, konferans sonrasında Interclean İstanbul katılımcı ve ziyaretçileri için Dünya İçin İyi Bir şey Yap, kitabını imzaladı.Interclean İstanbul, çok sayıda ülkeden yoğun ziyaretçi katılımı ile sona erdi.Endüstriyel Temizlik Sektörü’nün Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en önemli buluşma noktası Interclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, 10-12 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 40 ülkeden yaklaşık 150markanın katılım sağladığı fuar, çok sayıda ülkeden yoğun ziyaretçi katılımı ile sona erdi.