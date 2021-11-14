Gelinlik Fuarı için İzmir'e 105 ülkeden alıcı gelecek

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından İzmir’e kazandırılan T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde ve İZFAŞ’ın organizasyonunda bu yıl 15. kez düzenlenecek olan IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir’e renkli bir hafta yaşatacak. 105 ülkeden gelecek alıcılar ile rekor kırılmasının beklendiği fuarda sektör firmalarının birçok yeni iş bağlantısına imza atması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca kent ekonomisine de önemli katkı sağlayacak Fuar ile kentte başta oteller olmak üzere birçok esnafın da yüzü gülecek.

Avrupalı alıcıları bekliyoruz

Pandemi döneminin ardından fiziki olarak yapılacak Gelinlik Fuarı’na çok iyi hazırlandıklarını ve 105 ülkeden satın alma heyetinin geleceğini belirten EGSD Yönetim Kurulu Başkan Hayati Ertuğrul, tekstil ve konfeksiyon sektörünün fuar ile birlikte iş hacimlerini artıracaklarını söyledi. İZFAŞ ile birlikte düzenledikleri Fuar’da yapılan ön çalışmalar sonucunda dünyada sektöre yön veren firma temsilcilerin fuara ziyaretçi olarak katılımlarının sağlandığını ve pandemi sonrasındaki ilk fuardan çok umutlu olduklarını ifade eden Ertuğrul, “Avrupalı alıcıların fuarı beklediğini biliyoruz. Yabancı ziyaretçi ve alım grupları açısından fuarın zamanlamasının iyi olduğunu düşünüyoruz. Fuar’a hazırlıklı gelen firmaların yeni yıla iyi bir başlangıç yapacaklarına inanıyorum. Pandemi ile birlikte uzun bir süredir perakendeci, üretici ve müşteri bir araya gelemiyordu. Fuar sayesinde bu birliktelik yeniden kurulacak ve pandemi döneminde kaybedilen pazarların önemli bir kısmının yeniden kazanılması açısından çok yararlı olacak” dedi.

İzmir’e hareket gelecek

Mevcut dönemin Avrupalı alıcılar için sipariş verme dönemi olduğuna işaret eden Ertuğrul, koleksiyonu hazır olan firmaların Fuar’da bir adım önde olacağını kaydetti. Gelinlik Fuarının herkes için bereketli ve kazançlı olmasını dilediğini vurgulayan Ertuğrul, “Fuarın hem sektörümüze hem de İzmir’e önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Mermer fuarından sonra Gelinlik Fuarı kentimizi en çok katkıyı sağlayan fuarlardan biri. Sadece Fuar alanında değil, gelinlik sektörünün hakim olduğu Mimar Kemallettin, MTK ve BEGOS’ta da hareketliliğin yaşanacağına inanıyorum. İzmir aşılama ve vaka sayılarında Türkiye ortalamalarına göre oldukça iyi bir noktada. Bunun da etkisi ile Fuara iyi bir katılım olacaktır. Defilelerle de son derece renkli geçecek olan fuarımız İzmir’e hayırlı olsun” diye konuştu.

Tasarım Yarışmasının kazananı belli olacak

Burcu Esmersoy’un sunumu ile açılacak fuarda Fuar kapsamında bu yıl ayrıca genç fikirleri ön plana çıkarmak amacıyla 12.Gelinlik Tasarım Yarışması da düzenlenecek. 'Uyanış' teması ile düzenlenen yarışmada birinci olan tasarıma, 12 bin 500 TL ödül verilecek. Kazanan kurum ayrıca "Performans Defilesi" düzenleme hakkı da elde edecek. Yarışmada ikinci olan kurum ise EGSD tarafından 10 bin TL, yarışmanın üçüncüsüne de 7 bin 500 TL ödül verilecek.

Defileler büyüleyecek

Fuar moda sektörünün profesyonellerinin de şovlarına sahne olacak. Müzik ve moda dünyasında birçok ünlü ismi giydiren tasarımcı Cihan Nacar, ünlü televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy, ünlü modeller Çağla Şıkel, Demet Şener, Deniz Pulaş, Ece Gürsel, Gizem Özdilli, Özge Ulusoy, Sema Şimşek, Şevval Şahin, Tülin Şahin, VVİlma Elleş IF VVedding Fashion İzmir Fuarı'nda olacak. Düzenlenecek defilelerle son baharın en renkli görüntüleri IF VVedding podyumunda görülecek.