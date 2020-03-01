Genç kızlara verdiği destek için Tunç Başkana teşekkür ettiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, işbirliği protokolü imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZİKAD Başkanı Huriye Serter’in imzaladığı protokol çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk etapta İZİKAD’ın yürütmekte olduğu Genç İZİKAD Projesi’ne destek olacak.

İZİKAD tarafından genç kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve İzmir’de teknolojik ve diğer her türlü girişimlerin teşvik edilmesi amacı ile ‘Genç İZİKAD Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Genç İZİKAD Projesi ile kız üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliğinin arttırılması ve girişimciliği teşvik ederek, yeni bir kariyer hedefi sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını ve bir çok alanda projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı koyacağını söyleyen Serter, “Mekandan, ulaşıma, proje birincisinin ödüllendirilmesinden, dereceye giren projelerin İBB çerçevesinde değerlendirilmesine kadar bir çok alanda İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğini alacağız. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyuz” dedi.

Ayrıca İBB Meslek Fabrikası’nda, dereceye giren adayların bir yıl boyunca yararlanmalarına açık olacak şekilde ofis desteği de sunulacağını belirten Serter, “Yeni teknolojilerin geliştirilerek gerek belediye hizmetlerinin gerekse de günlük yaşamın kolaylaştırılmasına ve verimliliğine hizmet edecek faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla Proje adaylarının Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürlüğü ile tanıştırılıp, uygunluk halinde ortaklaşa faaliyetlerde bulunmasına imkân da sağlanacak. Bu protokol çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli bir partnerimiz hale geliyor. Katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna özel bir önem verdiklerini belirterek kadınların toplumda daha görünür kılan, kız çocukların eğitimine önem veren her projeye destek sunmaya çalıştıklarını söyledi. İZİKAD’ın yürüttüğü Genç İZİKAD Projesi’ni çok faydalı ve etkili bulduğunu ifade eden Soyer, “İZİKAD ile bir protokol yaparak vermeyi taahhüt ettiğimiz destekleri imza altına aldık. Projeye destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra da bu güzel projeleri her zaman destekleyeceğiz” dedi.