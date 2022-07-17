Geri dönüşümde devrim gibi karar

Amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmaya devam ediyor. “Plastiksiz Vodafone” hareketi başlatan şirket, ofislerinde doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünleri tercih ederek yıllık ortalama 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürün kullanımına son verdi. Vodafone ayrıca, şebeke ekipmanlarının tutulduğu merkez depodaki atık kartonları koruyucu materyal olarak değerlendirerek 15 tonluk atık kartonu geri dönüşüme kazandıracak ve yılda toplam 11 bin 250 plastik koruyucu kullanımının önüne geçecek. Vodafone Türkiye Lojistik Ekibi’nin inisiyatifiyle hayata geçen bu çalışma, çevresel farkındalığın kurum kültürünün bir parçası haline geldiğinin ve çalışanların yaptıkları her işin çevresel etkisini gözettiğinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Plastik atıklar, çevre için büyük bir tehlike oluşturuyor. OECD’nin raporuna göre, 2000 yılında 156 milyon ton olan plastik atık miktarı 2019’da 353 milyon tona çıkarak iki katından fazla bir artış kaydetti. Buna karşın, bu atıkların sadece %9’u geri dönüştürülebildi. Bireylerden kurumlara herkesin plastik atık oluşumunun önlenmesine katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Bu inançla başlattığımız ‘Plastiksiz Vodafone’ hareketiyle yılda ortalama 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürün kullanımına son verdik. Diğer yandan, çevresel farkındalığın kurum kültürümüzün bir parçası haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Lojistik ekibimizin tecrübe ettiği otomasyon ve iyileştirme örneklerinden esinlenerek merkez depomuzda atık kartonları koruyucu materyal olarak kullanmaya başladık. Bu sayede, yılda 15 ton atık kartonu geri dönüşüme kazandıracağız ve toplam 11 bin 250 plastik koruyucu kullanımının önüne geçeceğiz. Vodafone olarak, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir proje ve programlar hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Plastik şişe yerine cam şişe

Vodafone’un İstanbul Maslak’taki Genel Merkez binası, karbon salımının azaltılması, enerji tasarrufu, yenilenebilir ve sorumlu doğal kaynak kullanımını destekleyen WWF’in Yeşil Ofis Sertifikası’na sahip bulunuyor. “Plastiksiz Vodafone” hareketi kapsamında Vodafone ofislerinde plastik bardak yerine kâğıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine bez çanta veya doğa dostu ambalaj kullanılıyor. Şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih ediliyor. Şirket bünyesinde yer alan kafelerde geri dönüşümlü bardaklarda içecek satışı yapılıyor ve çalışanların doğa dostu ürünler kullanması teşvik ediliyor. Gereksiz plastik ve tek kullanımlık ürün kullanımına son verilen Vodafone mağazalarında da plastik içerikli pazarlama veya promosyon malzemeleri yerine düşük çevresel etkiye sahip alternatifler tercih ediliyor.

Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen SIM kartlar yaygınlaşıyor

Vodafone, plastik SIM tedariki ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmak üzere geri dönüştürülmüş plastikten üretilen Eko-SIM kartları kullanıma sundu. Vodafone müşterileri, kendilerine en yakın Vodafone mağazasında SIM kart değişimi yapabiliyor. Böylece, Eko-SIM kartların aşamalı olarak yaygınlaşması hedefleniyor. Vodafone, Eko-SIM kart kullanımıyla dünyada yıllık 320 ton, Türkiye’de ise yaklaşık 20 ton yeni plastik kullanımını önlemiş olacak. Eko-SIM kartlar, geri dönüştürülebilen kağıttan üretilmiş zarflar içinde sunuluyor.