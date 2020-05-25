Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Libya kitap google galatasaray tekirdağ
Uçuşa başlıyor
İç hat uçuşu başlıyor
Sınav önerileri
Sınav önerileri
İşte beklentiler
İşte beklentiler
Sütün önü açıldı
Sütün önü açıldı
Türkiye'ye geldi
Türkiye geldi

Gıdanı koru kampanyası başlattı

Hisarcıklıoğlu başlattığı "Gıdanı Koru Kampanyası"nın daha hızlı büyümesi için, TOBB'a bağlı 365 oda ve borsa ile1.5 milyon üyeyi harekete geçirdi. böylece proje ülke çapında ve tüm yerel mecralardan katkı alacak.

Gıdanı koru kampanyası başlattı

Türkiye'nin geleceğine yenilk projeleri ile dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu defa gıdaya yönelik önemli bir çalışma başlattı.

Hisarcıklıoğlu başlattığı "Gıdanı Koru Kampanyası"nın daha hızlı büyümesi için, TOBB'a bağlı 365 oda ve borsa ile1.5 milyon üyeyi harekete geçirdi. böylece proje ülke çapında ve tüm yerel mecralardan katkı alacak.

Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO ortaklığında gerçekleştirilen Gıdanı Koru Kampanyası ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gıda israfı, gıda kaybı ve gıda güvenliği gibi kavramların günümüzde daha fazla önem kazandığını" vurguladı ve dünya genelinde 821 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekti ve şu tespitleri yaptı:

. Gıda kaybı, ürünün hasat döneminden perakende sürecine kadar giden süreçte, gıda israfı ise perakende sonrası tüketim süreciyle birlikte yaşanıyor.

. Maalesef ülkemizde en büyük gıda kaybı sebze ve meyvelerde. Üretilen sebze ve meyvenin yarısı tüketilmeden heba oluyor.

. Hizmet sektöründe gıda israfı, işletme başına yılda 4,2 tona ulaşıyor. Başlatılan kampanya ile gıda kayıp ve israfının nedenleri, sonuçları ve çözümleriyle ilgili farkındalık sağlanacak.

. Gıda tedarik zincirinin, topraktan sofraya her aşamasına özgü önlemler geliştirilecek. Geri dönüşüm konsepti daha etkin uygulanacak.

. Türkiye bu kampanya ile uluslararası camiada rol model haline gelecek. Bu yüzden ampanyayı ülkeye kazandıranlara teşekkür ediyoruz.

TOBB olarak, Tarım ve Orman Bakanlığıyla iş birliği içerisinde çalışmaya, projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dijital Tarım Pazarı'nda sonra Gıdanı Koru Kampanyasıyla birlikte, Tarım Bakanlığımızla iş birliğimizi, daha da güçlendiriyoruz. TOBB olarak bu projelerin içerisinde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gıdanı Koru Kampanyası'nın daha hızlı büyümesi için, TOBB olarak 365 oda ve borsamız, 1,5 milyon üyemizle birlikte, ülke çapında ve tüm yerel mecralarda çalışacağız." değerlendirmelerde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gıdanı KoruTOBBRıfat HisarcıklıoğluIsraf
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.