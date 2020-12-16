Gölbaşı Belediyesi Ankara'nın suyuna sahip çıktı

Gölbaşı Belediyesi kuraklığa ve suyun önemine dikkat çekmek amacıyla Şubat ayında Gri Suların Geri Kazanılması projesini hayata geçirmişti. Projenin konutlarda uygulanmaya başladığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Ankara’mıza ve suyumuza sahip çıkmak için Gölbaşı’nda yapılacak olan her yeni yapı, gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa edilmeye başlandı. Bu sayede suyun bir kereden fazla kullanımını sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Çevre dostu binalar ve yeni yaşam alanları yaratabilmek için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi ekolojiye duyarlı sürdürülebilir bir yaşam için; önemli bir karara imza attı. Gölbaşı’nda yeni yapılan binalara uygulanması şartı getirilen “Gri Suların Geri Kazanılması” projesi hakkında detayları paylaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Belediye Meclisimizde almış olduğumuz karar gereği “Gri Su Arıtma Sistemi” ni hayata geçirmiştik. İçinden geçtiğimiz süreçte kuraklık problemi suyun bizler için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bizde “Başkentte Başka Kent Gölbaşı” felsefesiyle yola çıktığımız bu yolda yeni yapılan konutlarda, binalarda su verimliliği ve gri su geri kazanımı için gerekli uygulamaları yerine getirmeleri şartını aradık. Bu kapsamda atık suları geri dönüşümle yeniden kazandırmaya başladık” dedi.

Atık sular geri dönüşümle yeniden kullanılabilecek

“Türkiye’de bir kişi günde ortalama 200 lt su tüketmektedir. Bu 200 lt suyun 40 lt si tuvaletlere, %10'u bahçeye harcanmaktadır. Küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, yağmur suları ise depolanarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılacak. Bu sayede ortalama olarak günde kişi başı 50 lt su tasarrufu sağlayacağız” diyen Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: “Genellikle evsel atık suyun yüzde 50-60 gri sudan oluşuyor. Gri su geri kazanım sistemleriyle, konutlarda yüzde 40’a yakın su tasarrufu sağlanabiliyor. Bu oran otel, yurt gibi ticari işletmelerde yüzde 60’ın üzerine çıkabiliyor. Gri suların geri dönüşümü ile su tüketimi azalırken, tüketicinin cebine de olumlu yansıyor. Faturalarda yüzde 50’ye varan oranlarda düşüş sağlayan uygulamayla şebeke suyu dağıtım sistemi rahatlıyor ve atık su miktarı da düşmüş oluyor”

Türkiye’de ilk kez hayata geçen örnek proje

Hayata geçirdikleri proje ile bir ilke imza attıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Dünyanın doğal kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde su insanın yaşam unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bu sebeple en modern uygulamalar içerisinde yer alan atık su sistemlerinin arasında bulunan gri su sistemleri oldukça önemli bir yerde duruyor. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak bu sistemi ilçemizde yapmaya karar verdik ve belediye meclisimizden karar aldık. Bu Türkiye’de ilk kez bir belediyenin hayata geçirdiği ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek bir proje. Bu nedenle bu kararı alan tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ederim. Gölbaşımıza ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

GRİ SU NEDİR?

Gri su; siyah su haricinde duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulara denilmektedir. Sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerdiği belirtilen gri suların, evsel atık sular içinde en büyük orana sahip olduğu kaydedilmiştir. Genellikle evsel atık suyun yüzde 50-60 gri su içermektedir. Özel tesis ve sistemlerde arıtılan gri sular, insan teması olmayan alanlarda rezervuarlarda, park, bahçe sulama, araç yıkama gibi alanlarda kullanılabilmektedir.

GRİ SU NEDİR, DÖNÜŞÜMÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Gri suların geri kazandırılması sayesinde;

- Tuvaletlerde ve bahçe sulamasında yüksek kaliteli temiz suyun yerine arıtılmış gri su kullanarak temiz su kullanımı azaltılmış, doğal su kaynaklarının korunması sağlanmış olmaktadır.

-Arıtma sayesinde kanalizasyona verilen su indirgenmiş, böylece belediyelerin yüksek fiyatlara mal olan arıtma sistemlerinin hacmi azalmış ve yatırım maliyetleri düşürülmüş olmaktadır.

-Geri kazanım sistemi içme suyu kullanım oranı azalmaktadır

-Daha az enerji harcanarak sağlanan dönüşüm sayesinde atmosfere düşük oranda karbon salınarak çevreye katkıda bulunulmaktadır.