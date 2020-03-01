Gurmeliğine güvendi restoran işine soyundu

Enerji, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Ünal Şirketler Grubu yeme-içme sektörüne girmeye hazırlanıyor. Antalya’daki Venedik konseptli Venezia Palace Deluxe Resort Hotel ve Ankara’daki 177 odalı Meyra Palace otellerinin sahibi olan grup, enerjide ise Kars’ın çeşitli bölgelerinde yaptığı hidroelektrik santralleriyle dikkat çekiyor. 1971’de Necati Ünal tarafından taahhüt işleri yapmak üzere kurulan Grubu faaliyet gösterdiği sektörlere bir yenisini ekliyor. İtalyan tarzında bir restoran açmaya hazırlanan grup, bunun için İstanbul Kadıköy’deki Koşuyolu semtini seçmiş. Mekan ünlü pastane-restoran konseptli Ceviz Ağacı’nın sırasında yer alıyor. Grubun yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda grup şirketi Palmiye Turizm Yatırımları İnşaat ve Ticaret’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Oray Bilge Ünal’ın sahibi olduğu restoran kapılarını bu ay sonunda açacakmış.

Arkadaşımız Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın öğrendiğine göre, yapımı yaklaşık üç aydır devam eden restoran için ileride şubeleşerek büyüme planlanıyormuş. Restoranın adı St. Regina olarak belirlenmiş. Öncesinde bir kitapçıya ev sahipliği yapan restoran için bina tamamen yenilenmiş. İtalyan konseptine uygun bir tarzda döşenen restoran iddialı bir hazırlık yapıyormuş.

Gurme olduğu bilinen patron Oray Bilge Ünal, İtalyan mutfağını birebir yansıtmak için İtalya’dan bir şef getirmiş. Şef şu sıralar müşterilere en iyi menüyü sunmak için denemeler yapıyormuş. Dergimizi takip edenler hatırlayacaktır, bölgenin ilk İtalyan restoranı olan Rosario’daki patron değişikliğini sayfalarımıza taşımıştık. Acıbadem Şirketler Grubu’nun sahibi Mehmet Ali Aydınlar yine Koşuyolu’nda yer alan Rosario’dan geçen yıl hisselerini devrederek ayrılmıştı. Koşuyolu’na gelen St. Regina bakalım Rosario gibi ün kazanıp aynı etkiyi yaratacak mı? PARA DERGİSİ