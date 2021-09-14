Güzellik pandemi öncesine döndü 10 kişiden 10'u hizmet satın aldı

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı, katılımcı ve ziyaretçi açısından kendi rekorunu kırdı. 45 ülkeden yabancı alıcıların akın ettiği fuar, sektörün yerli ve yabancı paydaşları için adeta ‘ilaç’ oldu. Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, “Fuarımız pandemi öncesi seneleri aratmayan bir ivme yakaladı. Katılımcılarımız fuarı ziyaret eden 10 kişiden 10’una hizmet sattı” dedi.

TG Expo Fuarcılık’ın düzenlediği ve Türkiye’nin güzellik ve bakım alanında küresel ölçekteki tek buluşması olarak kabul gören Güzellik ve Bakım Fuarı kapılarını kapattı. Dört gün süren fuara; Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya, ABD, Rusya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 45 ülkeden yabancı profesyonel alıcı katılım sağladı. 25.741 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan, 200’den fazla katılımcının ve 600’den fazla markanın yer aldığı fuar, katılımcı ve ziyaretçi açısından kendi rekorunu kırdı.

“PANDEMİ ÖNCESİNİ ARATMAYAN BİR İVME YAKALADIK”

Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, fuar sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Fuarımız içinde bulunduğumuz koşullar, pandemi ve insanlardaki umutsuzluğa rağmen daha önceki seneleri aratmayan bir başarı ivmesi yakaladı. Katılımcı firmalar artık kısıtlamaların ve olumsuz koşulların kendi ticaretlerini engellemesini istemiyorlar. Katılımcı firmalarımız belki de tahmin etmedikleri bir ticari hacim yakaladı. Bu bizi son derece mutlu eden bir durum. Sektörün bilgiye ihtiyacı var. Dinamikleri her gün değişiyor. Bu nedenle geçen yıllara göre etkinliklere ve atölye çalışmalarına da ilgi arttı. Ziyaretçilerin niteliği arttı. Daha önce fuara gelip, gezip fikir edinmek veya alışveriş yapmak isteyen ziyaretçiler yerine amaçladığımız profesyonel ziyaretçi arttı. Bazen kötü koşullar daha güzel geleceklere neden olabiliyor. Fuardaki tüm katılımcılarımız da aynı şeyi vurguluyor. Ziyaretçi profilinde tam nokta atışı yaptığımızı söyleyebiliriz. İş bağlantılarının belirttiğimiz rakamların da üzerinde olduğunu gözlemledik.”

NİTELİKÇİ ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Güzellik ve Bakım Fuarı, Türkiye’nin bu alanda geldiği noktayı dünyaya yerinde ispatlarken ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkı sundu. Ziyaretçi niteliğinin arttığı fuarda, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi yakalandı. Katılımcı firmalar, fuarın bu sene beklediklerinden de iyi geçtiğini belirterek son derece başarılı bir fuar olduğu görüşünde birleştiler. Kozmetik sektörü katılımcılarından çoğu bayilik anlaşmaları yaptıklarını ve sadece Türkiye'den değil, Katar, Venezuela ve İsviçre gibi pek çok yabancı ülkeden gelen ziyaretçilerle bayilik almak için görüşmelerde bulunduklarını dile getirdiler. Bu bakımdan Güzellik ve Bakım Fuarı’nı yurt dışına açılan bir kapı olarak değerlendirdiklerini vurguladılar. Medikal cihaz üreticileri de özellikle yerli üretime olan ilginin artmasından ve küresel devler ile ticaret yapma imkanı bulmaktan çok memnun olduklarını belirtti.