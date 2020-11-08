Halk sağlığı ile oynayana hapis cezasına tam destek

Vatandaşın yediğine içtiğine hile katanların cezalandırılması ile ilgili tarihi bir adım atıldı. “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasa, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıda üretenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını da içeriyor.

Konuyu değerlendiren Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe ‘Düzenlemeye tam destek veriyoruz. Bundan böyle taklit ve tağşiş ile halk sağlığını tehlikeye atanlara hapis cezası var. Tarım Bakanlığı uzun zamandır denetim sonuçlarını ve taklit tağşiş listelerini yayınlıyor ancak gıda teröristleri kanunlardaki açıklardan yararlanarak bu durumdan sadece para cezası ile kurtulabiliyorlardı. Artık hem para cezaları arttırıldı hem de hapis cezası getirildi yani halk sağlığı ile oynamak kolay olmayacak. Düzenlemeyi destekliyoruz eğer sistemler iyi yönetilir ve doğru uygulanırsa gıda teröristlerini önemli ölçüde durduracaktır. Platform olarak uzun zamandır ilgili mercilere önerilerimiz bu yönde oldu ve bugün bu kararların alınmasında payımız varsa mutluyuz.’ diye konuştu.

Gıda alanında yapılan düzenlemeye göre, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda yapılan değişiklikle taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin işleme tabi tutulması ve piyasaya arz edilmesi yasak olacak. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilecek.

“Sağlıksız gıda üretene 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ”

“Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecek. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilecek. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası verilecek. Fiilin üç yıl içinde birinci kez tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine belirtilen idari para cezalarının alt ve üst sınırları bir katı artırılarak uygulanacak. Fiilin aynı süre içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecisine 1000 günden 3000 güne kadar adli para cezası verilecek ve gıda veya yem işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilecek. Fiili 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlayan kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine ise 200 bin Türk lirasından az olmamak ve 2 milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası verilecek.”