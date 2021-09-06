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Halk sağlığına peynirli destek veriyor

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Halk sağlığı konusuna duyarlı bir firma olarak bizler sağlıklı beslenmenin topluma anlatılması için çalışmalar yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın da sıklıkla vurguladığı gibi, Türkiye’de risk boyutuna ulaşan D vitamini eksikliği sorununun önüne geçmek adına son derece değerli bir inovasyona imza attık" dedi.

Halk sağlığına peynirli destek veriyor
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Toplum sağlığına verdiği önem doğrultusunda özellikle salgın döneminde tüketicilerin bağışıklığını destekleyen inovatif ürünlere imza atan Muratbey Peynircilik, sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği başlıklarında sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “D vitaminiyle zenginleştirilmiş ürünlerimizle halk sağlığına katkı sunmaya ve pandemiyle mücadele etmeye aralıksız devam ediyoruz” dedi. 

Toplum sağlığını destekleyen inovatif ürünleriyle Covid-19 döneminde tüketicilerin bağışıklığına önemli katkılar sağlayan yerli sermayeli, milli peynir markası Muratbey; gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konusunda öncü adımlar atmaya devam ediyor. Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Halk Sağlığı Haftası” etkinliklerinin sağlıklı yaşam konusunda toplum genelinde önemli bir farkındalık sağladığına işaret eden Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme kurallarına uymak şart. Bu nedenle halk sağlığı konusuna duyarlı bir firma olarak bizler sağlıklı beslenmenin topluma anlatılması için çalışmalar yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın da sıklıkla vurguladığı gibi, Türkiye’de risk boyutuna ulaşan D vitamini eksikliği sorununun önüne geçmek adına son derece değerli bir inovasyona imza attık. Muratbey Plus D vitaminli peynirler serisini ve çocuklara özel Misto’yu peynir severlerin beğenisine sunduk” diye konuştu.

D vitamini eksikliği ‘çağın pandemisi’ olarak tanımlanıyor

Toplum bağışıklığı konusunun özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde daha da kritik bir başlık haline geldiğine dikkat çeken Necmi Erol, bu dönemde evde geçirilen uzun zaman dilimlerinde yeteri kadar güneş ışığı alamayan bireylerin D vitamini düzeylerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Erol, “D vitamini eksikliği dünyada ‘çağın pandemisi’ olarak nitelendiriliyor. Birey bağışıklığını korumada en etkili araçlardan biri olan D vitamini ihtiyacını gidermemiz bu noktada kritik önem taşıyor. Diğer taraftan yeni tip Koronavirüs salgınında pek çok uzman, bağışıklığı korumanın hastalıkla mücadelede en etkili silahlardan biri olduğunu vurguluyor. Bizler de Muratbey olarak, tüketicilerimizin bağışıklığını desteklemek adına bir sosyal sürdürülebilirlik projesi olarak, dünyada ilk kez D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirler üretmeye başladık. Muratbey Plus peynirlerimiz ve Misto, ABD gıda yönetmeliği FDA’e göre mükemmel D vitamini kaynağı olarak tanımlanıyor. Bu ürünlerin 100 gramında 5 mcg D vitamini bulunuyor. Bu da günlük D vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 33’ünü karşılıyor” dedi.

Sağlıklı gıda gelecek nesillere hayat verecek

Toplumun sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi konusunda inovatif gıda projelerine ve güvenli üretim sistemlerine yatırım yaptıklarını da anlatan Necmi Erol, “Sadece ülkemizde değil bütün dünyada sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı, peynirin sağlıklı bir atıştırmalık olduğu algısını geliştirmeyi, daha fazla tüketiciyi inovatif ürünlerimizle ve güvenilir gıda ile buluşturmayı istiyoruz. Bu doğrultuda sağlığı destekleyen, inovatif ürünler yapıyor ve bunları ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciye sunarak ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Ülkemizin sağlık politikalarına uygun ürünlerle sağlığa ayrılan kaynaklarda da tasarrufa destek olmaya çalışıyoruz. Az tuzlu, zenginleştirilmiş, bağışıklığı güçlendiren ürünler geliştiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

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Muratbey InovatifHalk Sağlığına Katkı Sağlıyor
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