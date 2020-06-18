Hanehalkı aydınlatmaya 330 TL harcıyor

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi ’un derlediği bilgilere göre beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 47,1’ini kullanıyor. Beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde 28 ile aydınlatma geliyor. Ortalama bir ev tüketicisi yılda 1.100 TL elektrik faturası öderken bunun yüzde 30’u aydınlatma için kullanılıyor. Yani ortalama bir ev tüketicisi, aydınlatma için yılda 330 TL harcıyor.

Lümen değerine dikkat edilmeli

Elektriği tasarruflu kullanmak ve aydınlatmadan en iyi verimi alabilmek için ampul seçiminde dikkatli olmak gerekiyor. Ampul seçerken öncelikle ne kadar aydınlattığına bakılmalı. Bunun için de lümen değerine dikkat edilmeli. Lümen değeri ne kadar yüksek ise aydınlatma o kadar fazla oluyor. Tasarrufun en ideal düzeyde sağlanması için ışıksal verim oranına bakılmalı. Bu lümen değeri ile Watt cinsinden elektrik tüketiminin birbirine oranı. Lümen değerinin daha yüksek ancak elektrik tüketiminin en düşük olduğu ampuller en cazip ampuller olarak öne çıkmaktadır. Bir ampulün ne renk olduğu ise sıcaklığı ile anlaşılıyor. Düşük Kelvin sarı, büyük Kelvin beyaz ışık veriyor.