Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar tarım Hamas 24 ayar külçe altın Fon piyasası antalyaspor
QNB Finansbank stajları internete taşıdı
Stajları internete taşıdı
Zam yok indirim var
Zam yok indirim var
Edremit'te 3T formülü
Kazdağları'nda 3T formülü
Öncelik yayalara
Öncelik yayalara verilecek
Bir türlü önlenemiyor
Bir türlü önlenemiyor

Hanehalkı aydınlatmaya 330 TL harcıyor

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com’un derlediği bilgilere göre ortalama bir ev tüketicisi aydınlatma için yılda 330 TL harcıyor. LED ampul kullanmak, geleneksel ampullere kıyasla yılda ampul başına 52 TL tasarruf ettiriyor.

Hanehalkı aydınlatmaya 330 TL harcıyor

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi ’un derlediği bilgilere göre beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 47,1’ini kullanıyor. Beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde 28 ile aydınlatma geliyor. Ortalama bir ev tüketicisi yılda 1.100 TL elektrik faturası öderken bunun yüzde 30’u aydınlatma için kullanılıyor. Yani ortalama bir ev tüketicisi, aydınlatma için yılda 330 TL harcıyor.

Lümen değerine dikkat edilmeli

Elektriği tasarruflu kullanmak ve aydınlatmadan en iyi verimi alabilmek için ampul seçiminde dikkatli olmak gerekiyor. Ampul seçerken öncelikle ne kadar aydınlattığına bakılmalı. Bunun için de lümen değerine dikkat edilmeli. Lümen değeri ne kadar yüksek ise aydınlatma o kadar fazla oluyor. Tasarrufun en ideal düzeyde sağlanması için ışıksal verim oranına bakılmalı. Bu lümen değeri ile Watt cinsinden elektrik tüketiminin birbirine oranı. Lümen değerinin daha yüksek ancak elektrik tüketiminin en düşük olduğu ampuller en cazip ampuller olarak öne çıkmaktadır. Bir ampulün ne renk olduğu ise sıcaklığı ile anlaşılıyor. Düşük Kelvin sarı, büyük Kelvin beyaz ışık veriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Tüketimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.