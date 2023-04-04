Hatay turizmle yeniden ayağa kalkacak

Depremin derinden etkilediği Hatay’ın yeniden canlandırılması için yeni projeler geliştiriliyor. Kentin ayağa kaldırılmasında turizm başlıca etken olarak görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan Hatay için yeniden canlandırma planları yapılıyor. Cennet Hatay’ı Yeniden Yapılandırma ve Deniz Turizmine Kazandırma Komisyon Başkanı Ömer Niziplioğlu, dün akşam iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Hatay için önerilerini ve çalışmalarını anlattı.

Hatay yeniden planlanırken, evlerin yumuşak zeminli tarım arazileri üzerine değil, sert zeminlere doğru kurulması gerektiğini belirten Niziplioğlu, “Tabii ki bilimin ve teknolojinin ışığında şehrimizde yaşam yeniden kurulurken geleceğini de planlamalıyız; yolları geniş, çocuk parkları, doğal parkları, spor tesisleri ve rahat yürünebilecek kaldırımları olmalı. Yaşamın zorunlu getirisi ile ticareti ve sosyalleşmeyi de kapsamalı. Bizim önerimiz yeni Hatay, zemini güçlü Amanos Dağı’nın üzerine inşa edilmeli” dedi.

Hatay’ın yeniden hayat bulması, yeniden cazibe merkezi olması için ekonominin canlandırılmasının zorunlu olduğunun altını çizen Niziplioğlu, “Bunun da bizce en kolay çözümü deniz turizminin canlandırılmasıdır. Deniz turizmi hem Hatay’ın, hem de bölgenin dinamo motoru olacaktır” diye konuştu.

“HATAY İKİ DUBAİ KADAR POTANSİYELE SAHİP”

Deniz turizmi yönünden bakıldığında Hatay’daki Samandağ plajı Türkiye’nin en uzun, dünyada da 12’nci en uzun sahili olma özelliğine sahip olduğunu belirten Niziplioğlu, “Dubai’nin 45 km sahili varken, Arsuz-Samandağ arası 50 km’dir. Yayladağı’nı ve Arsuz’un bu kısmı dahil edildiğinde Hatay, iki tane Dubai olabilecek bir potansiyele sahiptir” dedi.

“YILDA 5 MİLYAR DOLARLIK BİR EKONOMİK GETİRİ FIRSATI”

Yeni planlamada oteller bölgesi ve cruise gemilerine istasyon olabilecek yeni bir liman kurulabileceğini söyleyen Niziplioğlu, “Yeni planlamada oteller bölgesinin de saptanması, doğaya saygılı ve az yoğunluklu sağlam zemine oturmuş büyüklü, küçüklü butik otel yerlerinin belirlenerek yatırımcılara sunulması gereklidir. Konaklamada 100 -200 bin yataklı bir turizm alanı, yılda 5 milyar Dolarlık bir ekonomik girdi sağlayacağı bilinci ile bitirecek bir model geliştirmeliyiz. Milli geliri iki katına çıkarmak hedefimiz olmalı. Doğası, kültürü, tarihi, inançları, gastronomisi ile turizm açısından benzersiz bir cazibe merkezi olduğunu bildiğimiz Hatay’ın yeniden ve yepyeni bir çekim merkezi olmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.