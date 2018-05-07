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Havacılığın devleri İstanbul'da buluştu

- Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun yıl ortası toplantısı, THK ev sahipliğinde İstanbul'da başladı - 3 gün sürecek toplantıya aralarında Rusya, ABD, İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Libya, İsviçre ve Fransa'nın bulunduğu 37 ülkenin milli hava sporları federasyon başkanları ve üst düzey yetkilileri katılıyor

Havacılığın devleri İstanbul'da buluştu
İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) yıl ortası toplantısı, Türk Hava Kurumu (THK) ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.
THK'dan yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek toplantıya aralarında Rusya, ABD, İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Libya, İsviçre, Fransa ve Malezya'nın da bulunduğu 37 ülkenin milli hava sporları federasyon başkanları ve üst düzey yetkilileri ile THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan katılıyor.
Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun her yıl düzenlediği ve üst düzey kararların alındığı toplantı, geçen yıl Polonya'nın Varşova kentinde yapılmış ve 2018 etkinliğinin İstanbul'da gerçekleştirilmesi yönünde karar alınmıştı.
FAI Başkanı Frits Brink'in başkanlık edeceği toplantıda, FAI'nin yıllık genel değerlendirmelerinin yanında 2020 yılında THK koordinatörlüğünde FAI ile birlikte Türkiye'de yapılacak "FAI World Air Games-2020 TURKEY (2020 Dünya Hava Oyunları)" hakkında da görüşmeler yapılacak.
Toplantının ikinci ve üçüncü gününde katılımcılara, THK tarafından Türkiye, THK ve Dünya Hava Oyunları hakkında bir sunum yapılacak. Böylece THK, Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli bir organizasyona daha imza atacak.
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