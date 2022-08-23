Havrita’ya yeni girişler durduruldu

Havrita isimli uygulamaya tepkiler büyüyor. Uygulamada başıboş köpeklerin işaretlendiğini ve öldürüldüğünü söyleyen hayvanseverler sosyal medyada ‘Havrita kapatılsın’ kampanyası başlattı. Bunun üzerine site sahibi bugün itibariyle siteye yeni girişlerin durdurulduğunu bildirerek, ‘Kısa bir ara verdik’ notu paylaştı.

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Havrita-Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, “Arkadaşımız tamamen iyi niyetle, başıboş köpeklerin refahı ve insanların da başıboş köpekler nedeniyle zarar görmemesi için siteyi oluşturmuş. Garip iftiralar ortaya çıkınca bir ara verme kararı aldı. Sitede erişim engeli yok, sitenin kendi sahibi tamamen durdurdu. Çünkü, art niyetli kişilerin gidip hem işaretleme yapıp, sonra da orada canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için kısa bir ara verdik.

Bunun sorumluları ortaya çıksın. Sitede şu an eski saldırı vakaları duruyor, yeni giriş yapılmıyor. 3 görüntüyle bu haber pompalandı. Kimse araştırmadan hemen paylaşmaya başladı. Ağzından köpükler saçılan yavru köpek olayı 2017 yılında meydana geldi, birçok haber kanalı ve sosyal medyada var. Bir diğer olay, asılmış bir köpek görüntüsü. Bu da 2022 mart ayında Akyaka’da olmuş. Bir diğeri yerde uzanmış ıslak bir köpek bu da barınağa sel basması sonucu olan bir olay. Hepsi 11 Mayıs 2022’den önce gerçekleşmiş olaylara ilişkin görüntüler” dedi.

Havrita-Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak

‘HAVRİTA’NIN SAHİBİ BEN DEĞİLİM’

Uygulama hakkında yaptığı açıklamaların ardından kendisine karşı da linç kampanyası başlatıldığını söyleyen Koçak, linç kampanyası başlatanlar hakkında şikayetçi olacağını belirtti. “Havrita’nın sahibi ben değilim” diyen Koçak, “Köpekten korktuğum için Havrita diye bir site kurdurmadım. Bu ülkede başıboş köpek sorunu var, şu anda bu linç tam da yerini buldu. Başıboş köpek sorunundan dolayı insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor.

Parçalanarak köpek tarafından yenilen çocuklar var. Biz hayvanları seviyoruz, korumak zorundayız ama biz insanları da seviyoruz. İnsanların da yaşama hakkı var. Erişim engeli başvurusunda bulanacaklar, bulunsunlar. Daha önce de bulunuldu. Daha önce o başvurular reddedildiği için bu kampanya başlatıldı. Ben hakkımdaki hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum.

Havrita’da bir hata varsa düzeltilebilir. Havrita’dan önce de bu ülkede köpekler zehirleniyordu, hatta belediyeler eliyle zehirleniyordu. Yasada değişiklik yapıldı, hayvanlar yine korunamadı. Yapılan değişiklik yeni bir rant kapısı oluşturdu” ifadelerini kullandı.

‘SİTEYİ KURAN KİŞİ BU DURUMDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜN’

Hukuki haklarını kullanacağını söyleyen Koçak, “Bu olayı başlatan kişi Twitter’da oda açıp konuşurken, ona diyorlar ki, ‘Bize verdin ve paylaştırdın, biz de paylaştık. Bu olaylar eskiymiş Havrita ile ilgisi yokmuş’ dediklerinde, ‘İsterse 10 yıl önce olsun köpek zehirlenmiş mi? Zehirlenmiş. Biz bunu Havrita için kullanırız, linç başlattık. Kötü mü oldu?’ diye ses kayıtları var. Ben kendi adıma kanuni haklarımı kullanacağım.

Siteyi kuran kişi bu durumdan dolayı çok üzgün, o tamamen iyi niyetle vefat eden çocuklar ve sömürülen hayvanlar için bu işe girmiş kişi. Bu uygulamada kişiler giriş yaptıktan sonra bildirimler belediyeye yapılıyor. Belediyenin gelip olaya müdahale etmesi gerek, buradan da bir kamuoyu oluşturup 5199 sayılı kanunun insan hakları ve refahı temelli değiştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

CHP KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Son günlerde kamuoyunda ve hayvanseverler tarafından büyük tepki toplayan Havrita uygulamasını CHP Meclis gündemine taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Antmen, önergesinde sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita’nın, hayvanları hedef gösterdiği ve ölümlerine neden olduğunun iddia edildiğini belirterek Türkiye’nin bazı illerinde bu uygulama aracılığı ile bulunan köpeklerin zehirlendiğine dair görüntüler basında yer almıştır. Havrita uygulamasında sokak köpeklerinin işaretlenmesi sonrası sokak hayvanlarının ölümlerinin arttığı belirtilmektedir. Bahsi geçen uygulama aracılığı ile hayvanları besleyen adreslerin ve kişilerin de herkese açık şekilde yayınlandığı görülmüştür. Burada sadece hayvanları değil; hayvan severleri de riske atabilecek, tehlikeye sokabilecek durumlar gözlenmektedir dedi.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde:

Havrita isimli uygulama hangi tarihte kullanıma açılmıştır? Bu uygulama ile işaretlenen köpek sayısı kaçtır? Bu köpekler hangi illerde işaretlenmiştir? Bahsi geçen uygulamada hayvan besleyen kaç adres ve kişi işaretlenmiştir?

Havrita uygulaması üzerinden işaretlenen köpeklerden kaçı öldürülmüştür? Bu köpeklerin öldürülme şekli nedir? Köpekleri öldüren kişi ya da kişilerin kaçı yakalanmıştır? Bahsi geçen bu kişilerin akıbeti nedir?

Havrita uygulaması üzerinden işaretlenen adreslere yapılan herhangi bir saldırı veya tehdit bulunmakta mıdır? Emniyet birimlerinin konuyla ilgili olarak aldıkları şikayet sayısı nedir? Bu şikayetler hangi illerde yapılmıştır?

Uygulamanın kapatılması ve sokak hayvanları ile; hayvanseverlerin can güvenliğinin korunması için bakanlık olarak ne tür girişimlerde bulunacaksınız?