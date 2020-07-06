Hem oturum hem de yatırım için

Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyası kapsamında, yüzde 10 indirim, %5 peşinat, 180 ay vade ve 3’üncü yılda ödeme imkanı sağlayan DAP Yapı’nın Validebağ Konakları’nda ev sahibi olmak isteyenlere hem yaşam, hem de yatırım fırsatı sunuluyor.

TARİHİ KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Emlak Konut GYO güvencesi ve Dap Yapı kalitesiyle sunulan Validebağ Konakları, Emlak Konut GYO’nun başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası ile büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler için tüm şartların sunulduğu kampanya kapsamında projeden ev alanlar için %10 indirim uygulanıyor. Dairesini alanlar, yüzde 5 peşinat ödemesinin ardından taksit ödemelerine üçüncü yıldan itibaren başlayacak. Taksit ödemeleri ise 180 aya varan vade ve cazip vade oranlarıyla sunulacak.

ÖRNEK DAİRESİNİ KAPILARINI AÇTI

DAP Yapı, İstanbul’daki projesi Validebağ Konakları’nın örnek dairesini görücüye çıkardı.Az katlı mimarisi ve 1+1’den 6+1’e farklı tiplerde konak seçenekleri bulunan Validebağ Konakları’nda 4+1 teras dubleks ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İç tasarımında alışveriş merkezleri, konut ve eğitim yapıları konusunda uzman mimar Sinan Kafadar'ın imzasını taşıyan örnek daire, Modern çizgisi, ince düşünülmüş ayrıntıları ile proje hakkında konut alıcılarına fikir verirken dekorasyon açısından da rehber niteliği taşıyor.

Ayrıcalıklı konak yaşamının hissedildiği mimaride, projeye özel olarak tasarlanan ankastreler, klima, banyo seramikleri, vitrifiyeler, ebeveyn banyosu ve giyinme odaları, yere kadar uzanan cam pencereler gibi aydınlık yaşam unsurlarına yer veriliyor. Adile Sultan Kasrı mimarisinden esinlenerek ve içinde bulunduğu korunun doğal yapısına uyumlu olarak tasarlanan proje, komşuluk ilişkilerini canlandırmak ve konak yaşamını hayata geçirmek amacı ile hayata geçirilmiş sosyal yaşam olanakları ile dikkat çekiyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE DOĞA İLE İÇ İÇE

Anadolu Yakası’nın en değerli doğal alanı Validebağ Korusu’nun yanı başında inşa edilen Validebağ Konakları, sahip olduğu koru sayesinde doğa ile iç içe bir yaşam sunan ve ulaşım akslarının merkezinde yer alan konumuyla, sükûnet ve huzur dolu doğanın güzelliğini, şehrin konforuyla birleştirerek lükse çeviriyor. Yeşilin tüm zenginliğini kuş cıvıltıları eşliğinde sunan koru manzarasına ek, geniş iç bahçelere, peyzaj ve gölet manzarasına hâkim Validebağ Konakları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları ve süs havuzlarıyla ve yaşları 15 ila 400 arasında değişen anıt ağaçlar ile şehrin merkezinde doğayla iç içe hayatın kapılarını aralıyor.

DEV KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Emlak Konut GYO güvencesi ve Dap Yapı kalitesiyle sunulan Validebağ Konakları, Emlak Konut GYO’nun başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası ile büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler için tüm şartların sunulduğu kampanya kapsamında projeden ev alanlar için %10 indirim uygulanıyor. Dairesini alanlar, yüzde 5 peşinat ödemesinin ardından taksit ödemelerine üçüncü yıldan itibaren başlayacak. Taksit ödemeleri ise 180 aya varan vade ve cazip vade oranlarıyla sunulacak.