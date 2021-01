Her şey dünyanın geleceği için dedi sıfır atık belgesini aldı Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş Türkiye’deki tüm malt ve bira tesislerinin Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmasını, “Attığımız her adımın gezegenimizin geleceğinde önemli etkisi olduğuna şahit olmaya devam ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Anadolu Efes çevreye artı değer katmayı her zaman önceliklendiren bir şirket" dedi.

15 Ocak 2021 Cuma 19:35