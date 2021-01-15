Her şey dünyanın geleceği için dedi sıfır atık belgesini aldı

’Çevreye Artı Değer Hareketi ile daha sürdürülebilir bir dünya için çözümler üreten Anadolu Efes’in Türkiye’de bulunan malt ve bira tesislerinin tümü “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Tesislerinde yılda yaklaşık 10 bin tonu aşkın atığı geri dönüşüme göndererek döngüsel ekonomiye katkı sağlayan Anadolu Efes, ürün ambalajlarında, servis sunum malzemelerinde de çevreci ve yenilikçi çözümler üzerine çalışıyor. Türkiye’de ilk defa plastik festival bardaklarını biyobozunur bardaklara dönüştüren Anadolu Efes, desteklediği Biolive girişimi ile zeytin çekirdeğinden de buz kovası üretti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Anadolu Efes’in Adana, Ankara ve İzmir’de bulunan bira üretim tesisleri ile Konya ve Afyon’da bulunan malt üretim tesisleri, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Sıfır Atık Belgesi ile verimli ve sorumlu kaynak kullanımı, atıkların kaynağında yönetimi, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri belgelendirilmiş oldu.

Kağıt, plastik, metal ve camlar geri dönüşüme kazandırıldı

Son iki yılın verileri incelendiğinde tesislerde oluşan yıllık yaklaşık 10.500 ton miktarındaki değerlendirilebilir atık, 500’ü aşkın atık kumbaraları ile türlerine ayrılarak çevre lisanslı geri kazanım tesislerine gönderildi.

Biyobozunur bardaklar doğada kolayca çözünecek

İş Dünyası Plastik Girişimi üyesi olan Anadolu Efes üniversiteler, tedarikçiler ve girişimcilik ekosistemiyle birlikte çalışarak ambalajlarında, servis sunum malzemelerinden festival bardaklarında ve buz kovalarında çevreci çözümler geliştiriyor. Anadolu Efes’in ekosisteminde zaten %1,1 gibi düşük bir seviyede olan plastik kullanımını 3 yıl içerisinde %0,5 seviyesine düşürme hedefi bulunuyor.

Anadolu Efes’in plastik tüketimini önleme çalışmaları kapsamında geliştirdiği ürünlerden biri biyobozunur bardaklar. Doğada 450 yılda çözünen plastik bardakların aksine biyobozunur bardaklar tamamen doğal yollarla 2 yıldan daha az bir süre içinde çözünüyor ve geride atık bırakmıyor. Tüm etkinliklerde yer alan plastik bardakların biyobozunur malzemeden üretilmesi yılda 45 ton plastiğin doğaya karışmasını engelleyecek.

Biolive ile zeytin çekirdeğinden buz kovası

Servis sunum malzemeleri için girişimcilik ekosistemiyle birlikte çalışan Anadolu Efes, zeytin atıklarından yapılan tamamen doğal biyoplastik granüller üreten Biolive girişimi ile iş birliği yapıyor. Bu çalışmaları kapsamında %20’si zeytin çekirdeğinden oluşan buz kovasını kullanmaya başladı. Anadolu Efes ve Biolive, materyalin içindeki zeytin çekirdeği oranının artırılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Efes’in plastiksizleşme çalışmaları

Anadolu Efes bu alanda yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir markasını da tamamen plastiksiz hale getirdi. Markaya ait plastik kasalar ileri dönüşüm yoluyla değerlendiriliyor ve atık olarak doğaya karışmaları engelleniyor. Bu çalışma kapsamında artık işlevi olmayan plastik kasalar gündelik hayata kazandırılarak ileri dönüşümle sehpa, puf, anahtarlık gibi eşyalara dönüşüyor.

‘Çabamız gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak’

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş Türkiye’deki tüm malt ve bira tesislerinin Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmasını, “Attığımız her adımın gezegenimizin geleceğinde önemli etkisi olduğuna şahit olmaya devam ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Anadolu Efes olarak çevreye artı değer katmayı her zaman önceliklendiren bir şirketiz. Yürüttüğümüz çalışmalarla Birleşmiş Milletler’in belirlediği Kalkınma Amaçlarına katkı sunuyoruz. Doğal kaynakların sorumlu kullanımından atık yönetimine, plastik kullanımını azaltmaktan, döngüsel ekonomiye katkı sunmaya kadar kapsamlı çalışmalarımız bulunuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun üyelerinden de biriyiz. Dünyada giderek büyüyen atık yönetimi sorununu önemsiyor ve kaynaklarımızın sürdürülebilir korunması için çalışıyoruz. Bunun için Türkiye’deki malt ve bira üretim tesislerimizde Sıfır Atık Belgesi alarak sorumlu üretimimizi tescil ettirmiş olduk” diye değerlendirdi.

Anadolu Efes’in plastik atık yönetimiyle ilgili çalışmalarını Çevreye Artı Değer Hareketi çerçevesinde sürdürdüğünü belirten Ağırbaş, “Tüm bu çabalarımızı gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için özel sektörün sorumlulukları olduğu bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında çevresel ayak izimizi her geçen gün daha da azaltmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.