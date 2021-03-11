Herkesi İstanbul lezzetlerini keşfetmeye davet ediyor

Şerif Yenen'in İstanbul Lezzetleri Haritası, gastronomi turizminde oldukça önemli bir ihtiyaca cevap verirken, yeni bir ivme de kazandıracak nitelikte. Sponsor arayışı süren lezzet haritasıyla yabancı ziyaretçiler, Türk Mutfağını tanırken; ne nerede yeniri de görebilecek.

Kültür turizmi ve yayıncılığında öncü çalışmalarıyla tanınan profesyonel turist rehberi ve seyahat yazarı Şerif Yenen'den “İstanbul'un Lezzet Haritası” geliyor. Son yılların gözde turizm türü olan gastronomide önemli bir yol gösterici olarak hayata geçecek bu harita, özellikle yurt dışından ülkemize gelen ziyaretçilere, Türk Mutfağını ve çok özel lezzetlerimizi görsellerle İngilizce olarak tanıtırken; neyi, nerede bulabileceklerini de gösteriyor.

"Farklı turizm türleri için ülkemize gelen her on ziyaretçiden yedi veya sekizi mutlaka Türk Mutfağına ve yerel lezzetlere özel ilgi gösteriyor" diyen Yenen, konuya sadece gastronomi turizmi açısından bakmamak gerektiğini vurguluyor ve Türkiye'nin bu alanda bir cennet olduğuna dikkat çekiyor. Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile binlerce yıllık geleneklerden beslenen zengin bir mutfak kültürü olduğunu ifade eden Yenen, "Bunu turizmde ne kadar etkili kullanabiliyoruz tartışılır ama kullanmak adına çok çaba sarf eden birçok kişi, kurum ve kuruluş var. İşte benim çıkış noktam da, 32 yıllık alan deneyimim boyunca ziyaretçilerin nelere ihtiyaç duyduklarını gözlemlemek oldu" diye aktarıyor.

Şerif Yenen'in “İstanbul Lezzet Haritası”; İstanbul'a gelen bir ziyaretçinin; 'Türk kahvaltılarında neler yenir?', 'Sokak lezzetlerimiz nelerdir?', 'Sakatatın mutfağımızdaki yeri ve önemi?', 'Meze ne demek?' veya 'İçeceklerimiz hakkında bilinmesi gerekenler?' gibi mutfak kültürümüzle ilgili pek çok sorusuna cevap vermek üzere kurgulanmış.

“İstanbul Lezzet Haritası”nda Türk Mutfağına ilişkin kısa ve öz bilgilerin yanı sıra, bu özel lezzetlerin nerelerde yenebileceğini de bulmak mümkün. Kebapçı, balıkçı, kokoreçci, tatlıcı, meyhane gibi pek çok özel alana uzanan ve ayrıca tavsiyelere de yer veren oldukça kullanışlı bir harita.

Şerif Yenen bu haritayı hazırlarken uzun yıllardır özellikle yabancı misafirlerle birebir iletişimde bulunan bir profesyonel turist rehberi olarak deneyimlerinden yola çıkmış.

Pandemi nedeniyle sokaklara ve özel lezzetlere olan özlemin arttığını belirten Şerif Yenen, baharın da gelmesiyle artık gezilerin daha küçük gruplarla, belirli önlemler çerçevesinde gerçekleşmeye başlayacağını, gastronominin de öncü olacağını düşünüyor. Bu haritanın çalışmalarını tamamladığını, pandemi sonrası turizmin bu yeni döneminde kullanıma sunmak üzere sponsor arayışında olduğunu bildiren Şerif Yenen, İstanbul’un turizminde söz sahibi olan kurum veya kuruluşlardan destek bekliyor.

İstanbul Lezzet Haritası'nın kurum veya işletmelerin destekleriyle daha da geliştirilebileceğini vurgulayan Yenen, pandemi sonrasında hızlı bir atak için "Gelin hep birlikte gastronomi turizmine yeni bir yayınla ivme kazandıralım! Haritamızı milyonlara ulaştıralım!" çağrısı yapıyor.