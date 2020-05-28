Hiç birimiz elektrik şirketimizden memnun değiliz

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com’un yaptırdığı araştırma, elektrik şirketleri konusunda çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya katılanların yüzde 96’sı elektrik tedarikçisi konusunda bilgi sahibiyken tüketicilerin yüzde 60’ı ise elektrik tedarikçisinden aldığı hizmetten memnun değil. Bunun başlıca nedeni ise ev elektriği için ödenen yüksek faturalar.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com, elektrik tüketicileri özelinde bir araştırma yaptı.* Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 96’sı mevcut tedarikçisinin kim olduğunu biliyor ancak genel memnuniyet oranının çok düşük olduğu gözlemleniyor. Tüketicilerin yüzde 60’ı mevcut tedarikçilerinden memnun olmadığını belirtirken bunun başlıca nedeni ev elektriği için çok fazla para ödenmesi olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin tedarikçilerden memnun olmama nedenleri arasında sabit fiyat artışları, tedarikçilerin abone memnuniyeti için endişe duymaması, yüksek bağlantı kesme ve yeniden bağlantı ücretleri, ödeme süresinin çok kısa olması, sık elektrik kesintileri, yüksek vergiler ve kaçak elektrik kullanım maliyetinin tüketiciler tarafından ödenmesi yer alıyor.

Tedarikçi değiştirme konusunda güven eksikliği var

Elektrik faturaları konusunda tüketicilerin yüzde 60’ı çaresiz olduğunu ve yapabilecek hiçbir şeyi olmadığını düşünüyor. Ancak neredeyse hiçbiri elektrik tedarikçisini değiştirerek tasarruf edilebileceğini bilmiyor. Tüketicilerin yüzde 55’i tedarikçiler arasında hizmet kalitesi konusunda bir fark olmayacağını düşünürken yüzde 21’i farklı bir tedarikçiye geçiş yapması durumunda hizmet kalitesinin de farklılık gösterebileceğini düşünüyor. Oysa tedarikçi değiştirince elektrik kalitesinde hiçbir fark olmuyor. Tedarikçi değiştirme konusunda endişelerin başında yüzde 90’la şirket güvenilirliği geliyor. Tüketiciler güvenilirlik konusunda endişe duyuyor ve yalnızca güvenilir bir şirkete geçmeyi uygun buluyor. Yüzde 70 ise elektrik tedarikçisi değişikliği sürecinde elektriktekesinti olacağını sanıyor ve bundan dolayı endişeleniyor. Ancak gerçekte tedarikçi değişikliği için teknik hiçbir değişiklik olmadığından herhangi bir kesinti yaşanmıyor. Tüketicilerin yüzde 58’i ise olası bir sorun durumunda karşısında muhatap birisi bulamayacağını düşünüyor. Fakat gerçekte yalnızca elektrik faturasını kesen şirket değişiyor ve altyapı yine devlet tarafından görevlendirilmiş elektrik dağıtım şirketleri tarafından sağlanıyor. Aslında elektrik faturalarında dağıtım bedelinin olmasının da esas sebebi bu.

Piyasanın serbestleşmesi 37 milyon tüketiciyi memnun eder

Tedarikçisinden memnun olan yüzde 40’ın yalnızca yüzde 16’sı tedarikçilerin hizmet kalitesinden memnun. Tedarikçilerden memnun olan tüketicilerin sayısının oldukça düşük olduğunu belirten encazip.com kurucusu Çağada Kırım, “Bu da elektrik piyasasının serbestleşmesinin bilhassa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından teşvik edilmesinin önemini ve gerekliliğinibize gösteriyor. Zira tüketici memnuniyetinin yüksek olduğu bir piyasa tüketicinin merkezde olması durumunda olur ve bunun da tek yolu piyasadaki serbestleşmenin artması ile rekabetin kızışmasının zemininin hazırlanması ile olur” diyor.

Tedarikçi değiştirmenin kolay olduğu bilinmiyor

Tüketicilerin endişelendiği bir diğer konu ise sürecin uzun ve sancılı olması. Tüketicilerin yüzde 72’si tedarikçi değiştirme sürecinin hiç kolay olmadığını düşünüyor. Ancak elektrik tedarikçisi değiştirme işlemi artık oldukça kolay bir hale geldi ve internet üzerinden bunu yaparak daha ucuz elektrik kullanmak mümkün.

EPDK tüketicilerin yanında

Elektrik tedarik şirketleri konusunda şikayetler olsa da bu konuda gelişmeler hızla devam ediyor. EPDK yönetmeliğine göre elektrik tedarikçilerinin düşük tüketimli tüketiciler için (yaklaşık 5 bin TL ve altı) sundukları tarifeleri internet siteleri üzerinden göstermeleri gerekiyor. Çoğu tedarikçi bu kurala riayet etmese ve tarifelerini internet siteleri üzerinden yayınlamasa da bu tedarikçilerin rekabette ayrılmasına ve internet üzerinden şeffaflık sunan tedarikçilerin daha çok tüketici tarafından tercih edilmesine neden oluyor. EPDK tarafından şeffaflık amacıyla getirilen bir diğer konu da tedarikçilerin müşteri memnuniyeti düzeylerinin yayınlanması. EPDK kurallarına göre tüm elektrik tedarikçileri kendilerine gelen şikayetlerin özet bilgilerini ve yüzdelerini internet sitelerinde yayınlamakla yükümlü. Bu bilgilerin tüketicilerin erişimine açılmasıyla birlikte tüketiciler fiyat ve hizmet gibi konularda tedarikçilerin performanslarını kolayca görebiliyor, kolay karşılaştırma yapabiliyor ve en cazip olan tedarikçiyi bu doğrultuda belirleyebiliyor.

*EnCazip tarafından yapılan araştırma, İstanbul özelinde gerçekleştirildi. Ocak ve Şubat aylarında elektrik faturası ödemekten sorumlu ve ev elektriği için ayda en az 100 TL ödeyen ve en az 3 yıl boyunca elektrik aboneliği olan 600 kişiyle bir anket çalışılması yapıldı. 25-50 yaş aralığında olan bu kişilerin yüzde 36’sı kadın yüzde 64’ü erkekti.