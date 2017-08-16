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Hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "Hedefimiz 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere yılda 500 bin, 15 yılda ise 7,5 milyon konutu dönüştürmek. Artık Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak" - "Yeni binalarımız dayanıklı olmakla birlikte şehirlerimizin tarihi ve kültürel yapısıyla da uyum içinde olacak. Daha sağlam temellerle daha güzel bir Türkiye inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hedefimiz 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere yılda 500 bin, 15 yılda ise 7,5 milyon konutu dönüştürmek. Artık Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak." dedi.
Özhaseki, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Doğal afetlerin engellenemeyeceğini ancak gerekli önlemler alınarak can ve mal kayıplarının sıfıra indirilebileceğini ifade eden Özhaseki, "Ne zaman geleceği tahmin edilemeyen depremlere karşı alınacak önlemler ise bir dakika bile ertelense, geç kalınmış demektir. 18 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminde bu acı gerçeği bir kez daha tecrübe ettik." diye konuştu.
Bakan Özhaseki, 17 Ağustos depreminde yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapıldığına işaret ederek, yaşanan acı tecrübelerden önemli dersler çıkarıldığını, bu doğrultuda da kentsel dönüşüm programına hız verildiğini belirtti.
Özhaseki, toprakların yüzde 66'sı, nüfusun ise yüzde 71'i birinci ve ikinci deprem kuşağında bulunduğu için kentsel dönüşüm çalışmalarına her geçen gün hız verdiklerini söyledi.
Bakanlıkta göreve başladıkları ilk andan itibaren depreme dayanıklı yapıların inşası ve güçsüz yapıların dönüştürülmesi açısından cumhuriyet tarihinin en köklü adımlarını vakit kaybetmeden attıklarını ve çalışmalara "yarın deprem olacakmış" gibi hızla devam ettiklerini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Hedefimiz 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere yılda 500 bin, 15 yılda ise 7,5 milyon konutu dönüştürmek.
Artık Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak. Yeni binalarımız dayanıklı olmakla birlikte şehirlerimizin tarihi ve kültürel yapısıyla da uyum içinde olacak. Daha sağlam temellerle daha güzel bir Türkiye inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnşallah yüce Rabbim ülkemize bir daha böyle büyük acılar yaşatmaz."

Özhaseki, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi.
 

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Marmara DepremiÇevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
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