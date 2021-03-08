Sayın Celal TOPRAK

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) olarak kamuoyunda da çok ses getiren Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor etkinliği kapsamında 6 Mart’ta bu defa “Üreten Kadınlar Başarıya Giden Yolu Anlatacak” başlığı ile gerçekleşen etkinliğin bülteni ve video linki aşağıda fotoğrafları ektedir. Değerlendirmenize sunar, sağlıklı günler dileriz.

EGD

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor!

Üreten Kadınlar Başarıya Giden Yolu Anlattı

Türkiye Ekonomiyi Konuşuluyor zirvesinin açılış konuşmasını yapan Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Etkinlik Başkanı ve Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, şunları söyledi:

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran 2020 verilerine göre kadınlar toplam nüfusun yüzde 49,8’ini oluşturuyor. Yani toplumun yarısını. Ancak iş hayatına katılımda bu oran epey düşüyor. Yine TÜİK verilerine göre işgücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 32, erkeklerde ise yüzde 68’in biraz üzerinde. Girişimcilik rakamlarına baktığımızda ise kadın girişimci oranı yüzde 12 seviyelerinde. Oysa, ancak ve ancak, biz işgücündeki kadın oranını bu ortalamaya yaklaşır bir düzeye çıkarırsak Türkiye’nin milli gelirinin 2025’e kadar yüzde 20 seviyesinde artacağı da tahmin ediliyor. Aslında rakamların da gösterdiği gibi hedefimiz, toplumsal cinsiyet eşitliği olmalı. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği kadını “güçsüz, yardıma muhtaç” hallerinden çıkaran bir tanım bana göre. Dijital çağın da kadınlara üretime katılma konusunda daha fazla olanak sağladığı gerçek. Bir Afrika atasözü; Hızlı koşmak istiyorsan tek başına git ama en uzağa varmak istiyorsan hep birlikte. Biz en uzağa varmak için kadın erkek hep birlikte ilerliyoruz” dedi.

Üreten Kadınlar Başarıya Giden Yolu Anlattı

TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi ve Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu’nun moderatörlüğünü yaptığı zirvede, üreten kadınlar başarıya giden yolu anlattı. Fatma Aydoğdu, ülkemizin cinsiyet eşitliği karnesine değinerek, almamız gereken yolun olduğunu ve bu noktada yenilikçi projelere ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Etkinlikte konuşan İSO Vakfi YK Üyesi, İSO Meclis Üyesi ve Ayhan Metal Pres Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Ayhan, Covid-19’dan sonra farklı krizler yaşadıklarını ve bunlardan da farklı kaslar geliştirdiklerini belirterek, “İnsan yaşamayınca fark edilmiyor. Acil kararlar, koruyucu önlemler aldık. Krizler farklıyken, alışkanlıklar da etkilenince çözümler bizi yordu. Üretim yaparsak işin basında olacağız. Her bir sıkıntı, her bir kriz bizi üst seviyeye çıkıyordu. Pandeminin bize kazandırdığı farklı bir süreç oldu. Yeni çağa adapte olacaktır, biz de dijitalleşmeye nasıl hazırlanırız konularını yaptık. Döküm sektöründe yan sanayiye döküm yapıyoruz. Tüm tecrübeler ile hizmet sektörüne girdik” dedi.

İstanbul Blockchain Women Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Güven, “Blokchaing teknolojisi, ilk kez bitcoin ile girdi hayatımıza. Buradaki amaç, merkeziyetsizliği sağlamak. Bu merkezi yerine otomonom olacak. Blockchaing yeni gelişen bir çalışma. İlk defa para oldu. Finansta köklü bir değişiklik olacak, buradaki iş modelleri değişiklik olabilir. Dijital çağ, şirketler nasıl adapte edecek. Burada hızlı ol, esnek al, çevik ol, yalın ol önemi kazanıyor. Aslında bütünsel olarak bakmak lazım. Her şeyi baştan dijital kurgulamak önemlidir. Bunun içinde de blokchaing ile yeniden kurgulanması lazım” dedi.

İnsanlığa Değer Katan Girişimci ödülüne ve alanınızda birçok ödüle layık görüldüğünü ifade eden TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi ve BEE’O Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur, " İnsanlığa değer katmak önemliydi. Biz değerli arı ürünlerini katma değer yaparak sunmayı hedefledik. Arılar ve arıların ürettiği bu değerli ürünler sayesinde oğlumun sağlığını doğaya ve arıya borçluyum. Hem Anadolu’nun değerli ürünlerini anlatmak için bu yolda ilerledim. Propolis bağışıklığı güçlendiren bir doğal arı ürünüdür. Doğadaki en güçlü antioksidanlardır. Anadolu’daki endemik bitkiden dolayı özel bileşenler bulunuyor” şeklinde konuştu.

Dayanışma Girişimcilik ödülü alan İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Türkiye’de kooperatif kurmaktan öte, başarılı olmasının önemini vurguladı. Seferihisar’daki kadınlar olarak, yönetimlerde olmalıyız diyen Soyer sözlerine şöyle devam etti;

Tarım kooperatiflerine ortak olunca biz erkek egemenliği vardır. Biz de kadınlarla birlikte bir tarımsal kalkınma kooperatifi kurduk. Kooperatifte neler yaparız kısmında ise katma değere yoğunlaştık. Bir de bunun mutfak ve gastronomi işi vardı. Herkese kooperatif olarak, eğer bir araya gelirsek, el ele verirsek, aynı kooperatifteki gibi daha güzel bir şeyler yapabileceğimizi anlattık. Çalışmalarımızı dijitale taşıdık. Hala kırsalda internet alt yapı sorunları var. Kadınların eğitimi için köylerimizde dolaşıyoruz. Yerel yönetimin destekleri ile e-ticarete geçtik. Tüm çalışmalarımız TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen “11. eTürkiye (eTR) Ödülleri töreninde SeferiPazar olarak ilk ödülü aldık.

Sanayici kadınların ortak noktası yılmazlık olması gerektiğini vurgulayan Makina İmalatçılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayahan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, “Yılmazlık risk ve krizde dayanaklıkta oluyor. Zaten iş hayatında avantajlıyız. Kadınların dayanıklılığını iş dünyasında farkları göreceğiz. Bir yöneticinin 3 kriz geçirmesi lazımdır. Biz 5 yılda 3 kriz gördük. Biz bu krizlerin katkıları nelerdir kısmına bakarız. Pandemi de ölmeyeceğiz. Sağlıkla ilgili limit yoktur. İkincisi batmayacağız dedim. Şirketimiz de kayıp yok. Çok da çabuk adapte olduk” dedi.

Pandeminin en yoğun olduğu dönemde Avusturya’nın en eski aile şirketlerinden olan Umdasch The Store Makers ile güçlerini birleştirdiklerini ifade eden TOBB KG İcra Kurulu Üyesi ve Madosan Raf Sistemleri YK Üyesi Sevgi Saygın, “Endüstriyel raf imalatları yapıyoruz, yüzde 65 i , 75 ülkeye ihracat ediyoruz. Ayrıca 74 ülkeye ihracat da yapıyoruz. İş dünyasındaki rolünü güçlendirmek ve yeni girişimcileri teşvik etmek için çalıştıklarını belirten Sevgi Saygın “Daha güçlü Türkiye için, daha çok kadın girişimcisi ve daha çok kadın çalışan olmalıdır. Çalışanlarımızın sadece maddi değil, manevi olmasını da önemsiyoruz. Öncelikle biz sistem yönetimi prensiplerini oturttuk. Organizasyonda her türlü fonksiyonu yerine getirdik. Bütün verileri ölçülebilir olduk. İş yerinde aile ortamını yarattık. Kurumu da biz aile olarak görüyoruz” dedi.

Hakkari ekonomisinin en büyük gelir kapısı sınır ve pandemi nedeniyle bir yıldır kapalı diyen TOBB Hakkari KK Kurulu Başkanı ve Hakkari Kadın Girişimciler Derneği YK Başkanı Sevda Keskin, “11 yıldır kafe sektörün ve temizlik sektöründe hizmet veriyorum. İlimizin, sanayisi çok azdır. Biz de orta ölçekteyiz. Firmalar vardır. Bölge ve ilin kalkınması oluyor. İlimiz pandemi sürecinden olumsuz etkileniyor. Sınır kapılarının açılması bölge ticaretimiz için aciliyeti önemlidir. Ülke ekonomisinde, kadın istihdamı önemlidir. Bağ evimizin imkanlarını kullanarak, projelerde yer alıp, kadın istihdamında çaba içindeyiz. İlimizin ilk kadın kooperatifini ile kırsaldaki kadının da ekonomiye katılması ve kırsaldaki kadının ekonomiye kazanması önemlidir” dedi.

Otomotiv sektörüne korno ürettiklerini ifade eden KALDER Bursa Şb.YK Üyesi, TAYSAD YK Üyesi ve Seger Ses Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Tülin Tezer, “Türkiye de bizim ölçeğimizde başka korna üreten yok.2020 yılına pek çok firmada olduğu gibi bizim için de pandemi ile mücadele yılı oldu. Tedarik zincirinde kesintiye uğramamak en büyük önceliğimiz oldu diyebilirim. 2021 yılı ile ilgili beklentilerimiz, pandemi çalışma hayatında pek çok şeyi değiştirdi. Dijital ortamdan, dijital mecralar hayatımıza girdi. Hep bir e ticarete girmek fikrimiz vardı. Biz yüzde 85 ihracat yapıyoruz. Online ticarette bizim için çok önemliydi. 2021 yılında yurtdışı için online platform kurduk. Bundan sonra, daha çok teknolojik parçalar da üreteceğiz. Korna ile birlikte, teknolojik yeni yatırımları da yapacağız” dedi.