Hocam meslektaşların şimdi de sanal iyilik hastanesi kurdu

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren ve bütün Türkiye’yi yasa boğan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun meslektaşları iyiliğe devam ediyor. Bütün Türkiye’nin alkışlarla karşıladığı ve insanların kalplerinde taht kuran sağlık çalışanları bu defa da sanal iyilik hastanesi kurdu.

Cemil Hoca’nın meslektaşları bir araya gelerek şu açıklamayı yaptı:

. Biz aşağıda isimleri ve uzmanlık alanları yer alan bir grup doktor, Sanal Hastane adı altında biraraya gelerek salgın hastalık ortamında hastaneye gitmekten çekinen kişilerin sorularını gönüllü olarak cevaplıyoruz.

İşte o isimler…

1-Prof.Dr.Nebahat Bulut, tıbbi raporlarınızın yorumu konusundaki sorularınız için @BulutGulcuN twitter hesabı üzerinden,

2-Kalp ve Damar Cerrahisi konularındaki sorularınız için Prof. Dr. Deniz Göksedef, www.goksedef@istanbul.edu.tr mail adresi üzerinden,

3-Diş Hekimi Tuğba Dere, diş hastalıkları ile ilgili sorularınız için @tugba_dere twitter hesabı üzerinden,

4-Kanser tedavisi altındaki hastaların soruları için Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Can, facebook hesabı üzerinden,

5-Salgın sürecinde özellikle eğitim çağındaki çocuklar olmak üzere, her yaş grubundaki insanda psikoloji ile ilgili sorularınız için Prof. Dr. Sefa Bulut, facebook hesabı üzerinden,

6-Alerji ve Göğüs Hastalıkları doktoru Prof. Dr. Ali Kutlu @allerjidoktoru twitter hesabı üzerinden,

7-Uzman Dr. Bekir Yıldız, Üroloji ile ilgili sorularınız için facebook hesabı üzerinden,

8-Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, çocuk sağlığı ile ilgili sorularınız için @timbooth75 twitter hesabı üzerinden,

9-Acil Hekimi Dr. Sarper Yılmaz, “Ne zaman acile başvurmalıyız?” sorusunun cevabı için @dr_acilci twitter hesabı üzerinden,

10-Operatör Dr. Abdülselam Özdemir, genel cerrahi alanındaki sorularınız için @mamselam twitter hesabı üzerinden,

11-Beyin ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. Hakan İlaslan, beyin ve omurga cerrahisi konusundaki sorularınız için @Hilaslan twitter hesabı üzerinden,

12-Uz. Dr. İsmail Bulut Patoloji/Diabet/Böbrek/Kanser ile ilgili sorularınız için @ismailbulut62 twitter hesabından,

13-Op. Dr. Kübra Irmak, kadın hastalıkları ve doğum konusundaki sorularınız için @drkubrairmak twitter hesabından,

14-Op. Dr. Halis Özdemir, Kadın Hastalıkları-Doğum ve Perinataloji (Riskli gebelik takibi) konularında @drhalisozdemir twitter hesabı üzerinden,

15-Estetik Uzmanı Dr. Sua Soysal, estetik sorularınız için @suasosyal twitter hesabından,

16-Klinik Psikolog Tuba Kaplanhan, salgında yaşadığımız ruhsal sıkıntıları hafifletmek için @TubaKaplanhan twitter hesabı üzerinden,

17-Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, böbrek rahatsızlıkları ile ilgili sorularınız için @SehsuvarErturk twitter hesabından,

18-Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Münire Deniz, cerrahi işlemler ve yoğun bakımlar konusundaki sorularınız için @munire_deniz twitter hesabı üzerinden,

19-Fizyoterapist Doğa Yalçın, evde egzersiz çalışmaları konusundaki sorularınız için @dogayalcin17 twitter hesabı üzerinden sorularınız yanıtlayacaklardır.