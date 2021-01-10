İBB'nin 40 mobil ekmek büfesi hizmette

Proje ile İHE büfeleri önünde oluşan kuyrukların kaldırılması amaçlanıyor. Büfelerin hizmete alımında konuşan İHE Genel Müdürü Okan Gedik “İstanbul’da hiç ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ürünlerimize ulaşılabilirliğimizi sağlamak amacıyla 350 adet yeni satış noktasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuyla ilgili yer tespiti yapılıp yeni satış noktası geliştirme çalışmalarımız hızla sürüyor. Sizlerin de bildiği gibi Halk Ekmek satışı olmayan mahallelere büfe kurma talebimiz, İBB Meclisinde kabul edilmedi. Bu da yeni büfe açma sürecinin uzamasına yol açtı. Bunun üzerine Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ürettiği bir çözümle ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde hem ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi, hem de halkımızın ürünlerimize erişilebilirliğini sağlamak amacıyla ‘İstanbul Halk Ekmek Mobil Satış Noktaları’ halkımızın hizmetine sunuldu” açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerin hizmete alım programına İHE Genel Müdürü Okan Gedik ve İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle başlanan proje ile hem yurttaşlara daha yaygın bir şekilde ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırılması hem de pandemi döneminde İHE büfeleri önünde oluşan kuyrukların kaldırılması amaçlanıyor.

İHE EKMEĞİ NEREDEYSE YARI FİYATA

Mobil büfelerin hizmete alım töreninde konuşan İHE Genel Müdürü Gedik, şunları kaydetti:

“Halk Ekmek, yıllardır günlük 800-900 bin ekmek üretiyordu. Pandeminin de etkisi ile zorlaşan hayat şartları, ucuz ve sağlıklı ekmeğimize olan ilgiyi artırınca, üretimi günlük 1 milyon 250 bine çıkardık. Ekim ayındaki yüzde 20’lik zammın ardından ekmeğin bir kilo azami satış fiyatı 7,50 TL’ye çıktı. Böylece 200 gram ekmek 1,25’ten 1,50’ye; 240 gram da 1,50’den 1,75 TL’ye yükseldi. Biz ise 250 gram ekmeği 1 TL’den satışa sunuyoruz. Ekmeğin 1 kilogram satış fiyatı 4 TL' ye denk geliyor. Piyasada uygulanan ekmek satış fiyatları ile kıyaslandığında aradaki fark tüketicinin Halk Ekmek’e olan ilgisini arttırıyor.”

350 YENİ BÜFE GEREKLİ

Çok sayıda İstanbullunun ekonomik krizden olumsuz etkilendiğine ve büfe sayılarının yetersizliği nedeni ile ekmek satış büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Gedik, açıklamalarına şunları da ekledi:

“İhtiyaç sahiplerine Sosyal Yardım İstanbulkart ile ekmek dağıtılırken, belediyemizde kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukları için bebe bisküvisi, İHE büfeleri vasıtası ile ücretsiz veriliyor. Ama ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ihtiyaç sahipleri mağdur oluyor. İstanbul’da hiç ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde ürünlerimize ulaşılabilirliğimizi sağlamak amacıyla 350 adet yeni satış noktasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuyla ilgili yer tespiti yapılıp yeni satış noktası geliştirme çalışmalarımız hızla sürüyor. Sizlerin de bildiği gibi Halk Ekmek satışı olmayan mahallelere büfe kurma talebimiz, İBB Meclisinde kabul edilmedi. Bu da yeni büfe açma sürecinin uzamasına yol açtı. Bunun üzerine Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ürettiği bir çözümle ekmek satış büfemizin bulunmadığı mahallelerde hem ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi, hem de halkımızın ürünlerimize erişilebilirliğini sağlamak amacıyla "İstanbul Halk Ekmek Mobil Satış Noktaları" halkımızın hizmetine sunuldu.”

CUMHUR İTTİFAKI SÜRÜNCEMEDE BIRAKTI

İBB, daha önce Belediye Meclisi’ne yeni İHE büfeleri kurulmasına ilişkin 2 teklif vermiş, ancak bu teklifler meclis çoğunluğuna sahip Cumhur İttifakı temsilcileri tarafından sürüncemede bırakılmıştı. Cumhur İttifakı, İmamoğlu yönetiminin teklifini kabul etmiş olsaydı, İstanbul’un yeni 142 İHE büfesine ve ekonomik kriz döneminde yeni iş yerlerine kavuşmasının önü açılmış olacaktı.