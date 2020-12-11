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İKKB-Konak Belediyesi girişimcilik eğitimleri sürüyor

Serter: “Kadınların gücünü fark etmeye ihtiyaçları var”

İKKB-Konak Belediyesi girişimcilik eğitimleri sürüyor

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ile Konak Belediyesi işbirliğiyle kadınlara yönelik e-okul “Online Girişimcilik Atölyeleri”nin dördüncü eğitimi yapıldı. İki kurumun geliştirdiği projeye bağlı olarak kadınlara yönelik online girişimcilik atölyeleri “Başarı Hikayeleri” kapsamında Mimar Ayşe Duygu Elçi mesleki yolculuğunu anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Başarı Hikayeleri adı altında rol model çalışması olarak yapılan sunumda Step Collection ve Stil44 markalarının yaratıcısı Mimar Ayşe Duygu Elçi, kendi girişimcilik öyküsünü ve seramik atölyesinin kuruluş hikayesini paylaştı.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, kadınların son derece güçlü olduğunu ancak bunu fark etmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu anlamda girişimci olmak isteyen kadınların başarısız olma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurgulayan Serter, “Buraya katılarak girişimcilik konusunda bilgilenmek ve kendi yolu için bir ışık arayışında olan her kadın zaten yolun yarısını tamamlamış demektir. Konak Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu eğitimlerde alanında uzman eğitimciler ve kendi başarı hikayesini oluşturmuş rol modeller ile kadınlarımızı buluşturuyoruz. Bugünkü konuğumuz; okuduğu meslek olan mimarlık alanında ilerlerken içindeki sesi dinleyerek kendi başına büyük bir seramik atölyesi kurmuş, başarılı bir rol model, Ayşe Duygu Elçi, bizlerle yaşam hikayesini paylaşacak.

“İçinizdeki ışığı görün”

Böylesi bir çalışmanın parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mimar Ayşe Duygu Elçi, Konak Belediyesi ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’ne teşekkür etti. Seramik ve tasarım atölyesinde çeşitli dekoratif ürünler tasarlayıp, ürettiklerini ve bu ürünlerin satışında özel proje çalışmalarının yanı sıra, Tepe Home, Paşabahçe gibi zincir dekorasyon mağazaları ile çalıştıklarını söyledi.

Bu anlamda sıfırdan bu işi kurduğunu ve bunun daha da büyük onur olduğunu söyleyen Elçi, “İnsan kazançtan önce emeğinin karşılığını aldığını görmek istiyor. Sadece müşterilerden değil kurumsal partnerlerimizden gelen dönüşler de bizi mutlu ediyor” dedi.

İlk yıllarda küçük dekoratif ürünler ürettiğini söyleyen Elçi, “Sonrasında mesleğim gereği biraz daha tasarıma yönelik seramik ahşap birlikteliği ile daha hacimli dekoratif ürünler üretmeye başladık ve Stil 44 markasını yarattık. 1 kişiyle çıktığım bu yolda şuan 11 personel ile tamamen el işçiliği ile ürünlerimizi üretiyoruz” diye konuştu.

Kadınların istedikten sonra yapamayacağı bir işin olmadığını söyleyen Elçi, “Yeter ki isteyin ve bu uğurda çalışın, mücadele edin. Emin olun başarırsınız” dedi.

Nerede olduğunuza kendinizin karar vereceğini söyleyen Elçi, sözlerini şöyle tamamladı: “Karanlık bir tünelde olduğunuza inanıyorsanız oradasınızdır. Ben kimsenin yanında çalışamayacağıma karar verdim. Ailem, çevrem hep karşıydı bana, bu bir karanlıksa evet ama ben hep hayır dedim, risk aldım. Risk almadan hazır hiçbir şey size gelmiyor. İçinizde yanan ışığı fark edin, onu fark ettiğiniz zaman işler yoluna giriyor. Buraya katılmış olan her kadın içindeki ışığı arıyor demektir. Anahtar budur. Kendinize güvenin, vazgeçmeyin,mutlaka başaracaksınız”

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İzmir Kadın Kuruluşları BirliğiKonak BelediyesiAyşe Duygu Elçi
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