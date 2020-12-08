İklim değişikliği mücadelesine tam destek

Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınma için hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ve çalışmalar sayesinde, dünyanın en büyük raporlama platformu olan CDP’nin İklim Değişikliği Programı’nda global seviyede A listesine girmeye hak kazandı. Garanti BBVA, tüm dünyadan toplam 270 şirketin yer aldığı CDP Global A Listesinde çevresel risklerin açıklanması, farkındalığı ve yönetimiyle ilgili başarılı çalışmalarıyla yer aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir kalkınma ve finans alanlarında 15 yıla yakın süredir çalışıyoruz. Bu konuda en somut adımlarımız arasında yer alan banka kararlarını ve sürdürülebilir ürün ve hizmet anlayışımızı ise 2010’lu yıllardan bu yana her yıl daha da geliştirerek ilerletiyoruz. Dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren, CDP’nin Türkiye ofisi olan CDP Türkiye’nin de ana destekçiyiz. Türkiye’de Sabancı Üniversitesi çatısı altında faaliyete başlayan CDP’nin çevre konusunda iş dünyasına yaptığı şeffaflık çağrısına ilk koşanlardan olduk. 2009 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği programına 2015 yılından beri ise CDP Su Programı’na şeffaf, topluma açık raporlama yapıyoruz. Raporlarımızı da her yıl sürdürülebilirlik web-sitesinden herkese açık şekilde paylaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir CDP girişimi olan Bilime Dayalı Hedef İnisiyatifi (Science Based Target) doğrultusunda 1,5 °C’lik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu olarak, karbon emisyonlarını 2025’e kadar %29, 2035’e kadar da %71 azaltma hedefi koyduk. Bilime Dayalı Hedef taahhüdü doğrultusunda kendi operasyonlarımızdan kaynaklı Kapsam 1 ve sadece satın aldığımız enerji/elektrikten kaynaklanan Kapsam 2 emisyonlarında mutlak azaltım yapacağız. Böylece karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamak için bilime dayalı yöntemlere göre mutlak hedef koyan Türkiye’den ilk şirket olduk. Son olarak 8 Aralık’ta açıklanan CDP İklim Değişikliği Programı'na yaptığımız raporlama sonucunda global seviyede A listesinde yer aldık. Bu listede bir kez daha yer almamız çalışmalarımızın uluslararası arenada değer bulduğunu kanıtlaması açısından da büyük önem taşıyor. Dünyada yatırımcıların değerlendirme kriterleri içinde gittikçe daha güçlü skorlara ulaşan çevresel faktörlere Bankamızın gösterdiği uyum uluslararası ilişkilerde de etkisini göstermektedir. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi en aza indirecek uygulamalar hem de müşterilerimizin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerini teşvik edecek inovatif finansman modelleriyle, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesine ve düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

CDP Hakkında

Kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor. CDP, şirket raporlarını karşılaştırılabilir hale getiriyor ve ilgi alanındaki uluslararası raporlama standartlarını geliştirmeyi hedefliyor. Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan CDP, iklim değişikliği konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerekliliğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla özel sektörün iklim değişikliği politikaları ve suya yönelik stratejilerini şeffaf bir şekilde açıklayabilecekleri bir platform sunuyor. CDP, 2020 yılı itibariyle, 106 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 515 yatırımcı adına hareket ediyor ve dünyanın önde gelen şirketlerine çevresel politikalarını açıklamaları adına çağrıda bulunuyor. 2000 yılında Londra’da başlatılan CDP, dünyanın en yaygın çevre raporlama sistemine sahiptir ve dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su, şehir sürdürülebilirliği ve orman - risk datasını elinde bulunduruyor. Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarı kurum sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verileri kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklıyor. Yatırımcılar adına toplanan veriler CDP tarafından hazırlanan analizler ve raporlar yardımıyla iş, yatırım ve politika yapım süreçlerinde kullanılıyor.