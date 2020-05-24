İklim krizine karşı orman oluşturdu

Shell Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele konusunda adımlar atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda oluşturulan Shell Türkiye Ormanı ile her yıl 105 ton karbondioksit salınımı nötrlenecek.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda tüm dünya küresel sıcaklık artışının 1,50C ile sınırlandırılmasına odaklanırken, bu hedefi destekleyen Royal Dutch Shell, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir şirket olmayı hedefliyor.

En geç 2050 yılına kadar tüm ürünlerinin üretiminden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek üzere çalışmalarını sürdüren Royal Dutch Shell, ayrıca net karbon ayak izini azaltmak üzere 2035 ve 2050 yılına kadar koyduğu hedefler doğrultusunda yenilenebilir enerji, biyoyakıt ve hidrojen gibi daha düşük karbon yoğunluğuna sahip ürün ticareti yaparken, müşterilerini de karbon tüketimlerini azaltmaları için teşvik edecek.

Daha iyi bir gelecek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Shell Türkiye, bugüne kadar elektrikli şarj üniteleri, atık yönetimi, LNG ve Solar istasyon gibi birçok projeyi hayata geçirdi.Bu amaç doğrultusunda Shell Türkiye, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda 5 hektarlık alanda ilk Shell Türkiye Ormanı’nı oluşturuyor. Çevreye olan duyarlılığının bir parçası olarak şirket içinde ve dışında gerçekleştirdiği tüm projelerinde hediye olarak fidan bağışında bulunan Shell Türkiye, “Shell Türkiye Ormanı” ile Türkiye’de her yıl 1.300’den fazla otomobilden salınan yaklaşık 105 ton karbondioksiti nötrleyecek.

Planlama, akreditasyon ve ekim aşamaları, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde görev yapan ve alandaseçkin ikiprofesörümüz tarafından yönetilen Shell Türkiye Ormanı’na; mavi servi, piramit servi, fıstık çamı, ıhlamur, dişbudak yapraklı akçaağaç, çınar yapraklı akçaağaç, amerikan meşesi ve yalancı akasya olmak üzere 8 çeşitte toplam 3.100 ağaç dikildi. Projenin, başlangıç, kontrol ve izleme aşamaları 4 ay sürerken, izleme aşaması yıl boyunca devam edecek.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, “Shell olarak, Paris Sözleşmesi kapsamında küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefini küresel olarak desteklerken, 2050 yılına kadar tüm ürünlerimizin üretiminden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, ülkemizde de daha iyi bir gelecek için karbon emisyonlarının azaltılması yönündefaaliyetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk Shell Türkiye Orman’ının hayata geçmesinde başta iş ortağımız ICA’ya, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin değerli profesörlerine ve emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma, gönülden teşekkür ederim.” dedi

Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, “Shell olarak, sattığımız enerji ürünlerinin net karbon ayak izini 2035 yılına kadar yüzde 30 ve 2050 yılına kadar yüzde 65 azaltmayı hedefliyoruz. Bunun için de yenilenebilir enerji, biyoyakıt ve hidrojen gibi daha düşük karbon yoğunluğuna sahip daha fazla ürün ticareti yaparken, müşterilerimiz ile birlikte çalışarak, onların da karbon tüketimini azaltmaya yardımcı olacağız. Bugüne kadar elektrikli şarj üniteleri, atık yönetimi, LNG ve Solar istasyon gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Daha iyi bir gelecek için yaptığımız çalışmaların bir yenisi olan Shell Türkiye Ormanı’na katkılarından dolayı iş ortağımız ICA’ya, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.