İklim ve su ödülünü aldı

Tekfen Holding, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyişini değiştirmeyi hedefleyen CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında ayrı ayrı “A (-)” bandında derecelendirilerek “Türkiye İklim ve Su Liderleri” ödülünü aldı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu’nun 2020 yılı çalışmasında ilk kez, önümüzdeki on yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluşmaktadır. On yıllık süre içerisinde gerçekleşme olasılığı en yüksek beş küresel risk; aşırı hava olayları, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı ile insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler olarak listelendi.Çevresel risklerin her geçen gün etkisini artırdığı günümüzde, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor.

Sadece bugüne değil yarınlara da sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bu alandaki çalışmalarını sürdüren Tekfen Holding, dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı ve Su Programı’nda Türkiye’deki en yüksek not olan “A (-)” bandında yer alarak Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında yer alma başarısını gösterdi. A ve A (-) bandında yer alan şirketlerin, “Liderlik” seviyesinde olduğu kabul edilmektedir.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin “Tekfen olarak faaliyet gösterdiğimiz taahhüt-mühendislik-imalat, tarım ve gayrimenkul sektörlerinde yıllardır üstlendiğimiz liderliği sürdürülebilirlik alanına da taşıyarak, bu konuda da iyi örnek olmayı hedefliyoruz. Holding bünyesinde, sürdürülebilirlik sürecini daha etkin yönetmek üzere, şirketler arası koordinasyonu ve çalışmaların uyumunu sağlamak amacıyla 2017 yılında oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, çok boyutlu ve geniş katılımlı bir süreçte sürdürülebilirlik stratejimizin temellerini oluşturdu. İlk raporumuzu da 2018 yılı verileriyle geçtiğimiz sene yayınladık. 2010 yılından itibaren CDP kriterleri doğrultusunda karbon emisyonlarımızın kendi içimizde takibine başlamıştık, 2017 yılında ise ilk kez CDP ile verilerimizi paylaştık. Bugün itibariyle gururla ifade etmek isterim ki; CDP’nin her iki programının A bandında yer alan bir kurum olarak, “Türkiye’nin İklim ve Su Lideri” ödülünü aldık. Özellikle de su kategorisinde, geçtiğimiz yıl “B” bandında yer alan 5 şirketten sadece Tekfen’in “A-” bandına çıkması; sürekli iyileşme çabamızın sonuç verdiğinin somut göstergesi olmakla kalmıyor, bu uğurda müthiş bir motivasyon da sağlıyor” dedi.

Bağımsız kuruluşlarca değerlendiriliyor

İlk kez 2010 yılında İklim Değişikliği ile ilgili verilerini izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başlayan, 2017 yılından bu yana ise CDP İklim Değişikliği Programı’na, 2018 yılından bu yana da CDP Su Güvenliği Programı’na şeffaflıkla resmi raporlama yapan Tekfen Holding’in bu başarısı, bağımsız kuruluşların değerlendirilmesi sonrası verildi.