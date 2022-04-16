İlk yeşil dönüşüm başlıyor İzmir'in kaderini yön veriyor

İzmir’in 2026 yılında ev sahipliği yapmaya hak kazandığı dünyanın en önemli Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunun (Botanik EXPO) Yeşildere’de yapılması planlanıyor. Bu amaçla hazırlanan imar planı değişikliği önergesi dün Meclis gündemine geldi. 35 hektarlık alanda kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesini içeren önerge ilgili komisyonlardan ve Meclis’ten geçtikten sonra bölgede kamulaştırma, kiralama ve tahsis işlemleri başlatılacak. Yeşildere’de yaklaşık 100 hektar üzerine kurulacak EXPO alanı, altı ay boyunca fuar ziyaretçilerini ağırlayacak, sonrasında ise Yeşil Koridor olarak İzmir’e kazandırılacak. EXPO 2026, İzmir ve Türkiye’de bitki üreticilerine can suyu olurken, sektörü uluslararası çapta vitrine çıkartacak.

Nerede olacak?

EXPO 2026’nın Şehitler Korusu ve Kadifekale’nin güneyinde heyelan nedeniyle boşaltılarak ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilen alanla bütünleşecek şekilde Atatürk Maskı’nın altından başlayarak İZBAN hattı ile Meles Deresi ve Yeşildere Caddesi arasında kalan bölgeyi kapsayan yaklaşık 100 hektarlık bölgede yapılması planlanıyor.

Müjdeyi Başkan Soyer vermişti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki günkü Meclis’te “İzmir’in yıllardır bekleyen sorunlarından birini, Yeşildere’yi çözüme kavuşturuyoruz. İzmir yeşil altyapı stratejisinin en önemli ayağını teşkil eden Expo 2026, Yeşildere’de vücut bulacak. Türkiye’nin ilk büyük yeşil dönüşüm projesi bu vadide başlayacak ve bölge dört yıl içinde Expo 2026 alanına dönüşecek. Kaderine terk edilmiş Yeşildere, Kültürpark’tan da büyük yeni yeşil alanımız olarak hizmet verecek. Yeşildere, kısa bir süre sonra dünyanın her yerinden katılımcıları ağırlayacak ve yeni bir istihdam alanı olacak. Bölgedeki hak sahipleriyle görüşmelerimizi de başlattık” demişti.

Beş milyona yakın ziyaretçi bekleniyor

İzmir’in EXPO 2026’ya ev sahipliği yapması, uzun süredir devam eden temaslar sonucunda Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi. 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında “Uyum İçinde Yaşamak (Living in Harmony)” ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunu 4 milyon 700 bin kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.

Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026, İzmir’in dünyadaki bilinirliğini de artıracak. Yeşildere’de kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin, sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı önemli bir cazibe merkezi olacak. Alan 6 aylık EXPO süresince bahçeleri ve etkinlikleriyle misafirlerini ağırlarken, sonrasında yaşayan bir kent parkı olarak İzmir’e kazandırılacak.