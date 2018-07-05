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İmar Barışı başvuruları 2 milyona ulaştı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Vatandaşımız devletiyle helalleşiyor. İmar Barışı başvuruları 2 milyona ulaştı"

İmar Barışı başvuruları 2 milyona ulaştı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı başvurularının 2 milyona ulaştığını bildirdi.
Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmar Barışı başvurularındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Özhaseki, Bakanlık tarafından hazırlanan tanıtım filmini de paylaşarak, "Vatandaşımız devletiyle helalleşiyor. İmar Barışı başvuruları 2 milyona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Imar BarışıÇevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
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